В тюменские школы поставили продукты питания с нарушениями

Часть крупы, не соответствующей ГОСТу, могла попасть в школьные столовые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На складах тюменского комбината школьного питания обнаружили крупу, которая не соответствует ГОСТу. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В нарушении обвинили поставщика — компанию «Оптовые поставки».

«По результатам исследований, проведенных аккредитованной лабораторией, установлено, что крупа ячменная не соответствует требованиям ГОСТа», — рассказали в ведомстве. При этом, на упаковке продуктов был указан старый ГОСТ, прекративший свое действие еще в 2018 году, а также отсутствует информация о сорте крупы.

В управлении не исключили, что часть продуктов уже попала в столовые городских школ. «Возможно, какое-то количество товара уже ушло в школы. Но угрозы жизни и здоровью школьников нет», — заверили в Россельхознадзоре.

По решению тюменского суда нарушитель был оштрафован на 10 тыс. рублей. Получить комментарий от компании не удалось — на звонок по указанному в открытых источниках телефонному номеру никто не ответил.