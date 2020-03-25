Уральского полпреда просят разобраться с долгами бюджетников Зауралья

Полпреда в УрФО Николая Цуканова (на фото слева) просят разобраться в задолженности бюджетников Зауралья перед энергетиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Курганская генерирующая компания» обратилась к полпреду в УрФО Николаю Цуканову с просьбой вмешаться в ситуацию с долгами муниципалитетов Курганской области перед энергетиками. Копия обращения (также направлено в прокуратуру и «Газпром») есть в распоряжении URA.RU.

В обращении говорится, что бюджетные организации и отдельные муниципалитеты Зауралья не платят за тепло и электроэнергию по несколько месяцев, из-за чего общий долг к концу марта вырос до 600 млн рублей (на 31 декабря 2019 составлял 322 млн рублей). «Такое положение дел очевидно делает невозможным нормальное функционирование объектов энергетики Курганской области», — отмечается в документе.

В заявлении «КГК» также объясняется, что неплатежи ставят под угрозу работу ресурсоснабжающей организации. Предприятие является крупнейшим в Зауралье потребителем природного газа, а из-за долгов бюджетников и муниципалитетов у компании сформировалась собственная задолженность перед «Газпром межрегионгаз Курган», «что в целом негативно отражалось на выстраивании конструктивного диалога области с группой „Газпром“ в части реализации совместных социально-экономических программ».

В компании отметили, что для погашения задолженности взяли кредит в размере 1 млрд рублей (расходы по его обслуживанию не учтены в тарифах) и подписали соглашение с «дочкой» «Газпрома», где «КГК» обязалась не допускать просрочки и полученные от бюджетных структур деньги приоритетно направлять на оплату газа, однако долги собственных потребителей ставят под угрозу выполнение этих договоренностей.

«Прогнозируется ухудшение объемов платежей за потребленные энергоресурсы со стороны населения и малого бизнеса. В столь непростой ситуации считаем, что надлежащее исполнение платежной дисциплины со стороны бюджетных организаций позволит минимизировать экономические риски областных организаций энергетики и коммунальной инфраструктуры», — говорится в обращении энергетиков Зауралья.

На момент публикации получить комментарий в уральском полпредстве не удалось. Заместитель полпреда Борис Кириллов и начальник департамента по вопросам внутренней политики полпредства Лариса Полякова на звонки не ответили. В адрес правительства Курганской области ранее был направлен запрос с просьбой прокомментировать долги муниципалитетов, ответ на него пока не поступил.