Главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у Лещенко

Певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией. Об этом сообщил главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.
78-летний Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. «После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — написал Проценко на своей странице в Facebook.
Как сообщил медик, в первые сутки после поступления состояние певца ухудшилось, поэтому его лечение проводилось в реанимации. Сейчас состояние Лещенко стабильное, его лечение продолжат в госпитальном отделении.
СМИ уже сообщали том, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, однако официальное заявление появилось только сейчас. Главврач больницы в Коммунарке уточнил, что свой пост он опубликовал с официального разрешения Лещенко. То, что состояние певца улучшилось, подтвердил и глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о 845 случаях заражения коронавирусом в России. Выздороветь удалось 39 заболевшим. Во всем мире коронавирусом болеют более 538 тысяч человек.
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