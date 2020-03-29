Митрополит Кирилл совершит литургию 30 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Крупнейший политический telegram-канал «Незыгарь» раскритиковал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла за сбор горожан для богослужения в одном из городских храмов.

«Свердловская область находится на третьем месте после Москвы/Подмосковья и Петербурга по количеству заболевших коронавирусом. Что не мешает митрополиту устраивать массовый сбор стариков», — пишет «Незыгарь». К посту прикреплена фотография соответствующего объявления.

Богослужение, к слову, анонсировано и в группе во «ВКонтакте» Благовещенского храма Святых Божиих строителей, где и пройдет мероприятие. «Дорогие братья и сёстры! 30 марта (понедельник) Литургию Преждеосвященных Даров совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. <…>. Приглашаем всех, в дни Великого поста, помолиться вместе с нашим Владыкой и встретить престольное торжество», — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем telegram-канале написал, что несмотря на то, что многим священникам больше 65 лет, их, как и врачей, никто не освободит от пастырского долга и как офицеров не отправит на карантин. 24 марта рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом поручила губернаторам регионов ограничить посещение храмов, мечетей и других религиозных учреждений.

Всего в Свердловской области зафиксировано 24 случая заражения. О последних четырех заболевших стало известно 28 марта. В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса (всего 1264 случая).