В России ограничат посещение храмов и мечетей из-за коронавируса

Рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом поручила губернаторам регионов ограничить посещение храмов, мечетей и других религиозных учреждений.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — цитирует РБК протокол заседания рабочей группы.
Ранее из-за коронавируса в некоторых регионах уже закрыли мечети и синагоги. В частности, в Москве и Крыме. Однако в РПЦ заверили, что духовенство не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, кроме того, священники будут посещать больных коронавирусом на дому. Священный Синод РПЦ посоветовал соблюдать профилактические меры в храмах и монастырях: необходимо использовать одноразовые стаканчики во время причастий, а также чаще дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие.
22 марта патриарх назвал коронавирус милостью Божьей. Он заявил, что распространение болезни поможет людям осознать кризис цивилизации, основанной на самоуверенности и гордыне, сообщает «Национальная служба новостей».
В настоящий момент в России зафиксировано 438 случаев коронавируса, 9 из них — в Свердловской области.
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