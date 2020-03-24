В России ограничат посещение храмов и мечетей из-за коронавируса

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Виды города. Тобольск, церковь, абалак, православие, храм в честь иконы божией матери знамение
Губернаторам регионов поручили ограничить посещение религиозных учрежденийФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом поручила губернаторам регионов ограничить посещение храмов, мечетей и других религиозных учреждений.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — цитирует РБК протокол заседания рабочей группы.

Ранее из-за коронавируса в некоторых регионах уже закрыли мечети и синагоги. В частности, в Москве и Крыме. Однако в РПЦ заверили, что духовенство не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, кроме того, священники будут посещать больных коронавирусом на дому. Священный Синод РПЦ посоветовал соблюдать профилактические меры в храмах и монастырях: необходимо использовать одноразовые стаканчики во время причастий, а также чаще дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие.

22 марта патриарх назвал коронавирус милостью Божьей. Он заявил, что распространение болезни поможет людям осознать кризис цивилизации, основанной на самоуверенности и гордыне, сообщает «Национальная служба новостей».

В настоящий момент в России зафиксировано 438 случаев коронавируса, 9 из них — в Свердловской области.

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