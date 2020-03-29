Чем опасен для россиян продуктовый ажиотаж Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные темы недели в нашей подборке:

Из-за пандемии коронавируса нефтяной кризис ударил по экономике России с двойной силой. Как бы ни сложилась ситуация, россиянам все равно придется привыкать жить в новых экономических условиях, а они неутешительные.

Ажиотажный спрос на продукты только усугубит положение представителей розничной торговли. Многие предприятия останутся без прибыли, не смогут платить налоги и зарплату сотрудникам. О том, когда ждать волну банкротств — в интервью URA.RU.

В России предложили на время карантина освободить россиян от оплаты ЖКХ, но это лишь приведет к параличу коммунальной сферы в стране. Из-за нехватки денег отрасль останется без рабочих, а граждан, привыкнувших не тратиться на коммуналку, уже не смогут заставить оплачивать расходы.

Переход россиян на удаленную работу — подарок для мошенников, которые через интернет будут красть деньги сотрудников. Чаще всего хакеры делают это через мессенджеры и развлекательные сайты, популярные в разгар карантина. Объясняем, какие уловки чаще всего используются.

На фоне кризиса и коронавируса смерть писателя Эдуарда Лимонова стала яркой вспышкой. Он говорил, что дальше будет только хуже, а он знал многое. За плечами автора были эмиграция, три войны, революционная партия, тюрьма и протесты. Что для нас оставил Лимонов перед смертью и почему его уход важен — в нашем материале.

С ростом эпидемии коронавируса в России информации о происходящем в больницах становится все меньше. Врачи боятся что-либо говорить и предпочитают просто работать. Но с каждым днем им дается это все сложнее. Мы поговорили с екатеринбургским врачом-педиатром, который рассказал нам о буднях медиков в тяжелое для них время.