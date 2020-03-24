Ветеран уральской торговли: чем опасен для страны продуктовый ажиотаж

Собеседник URA.RU предсказывает волну банкротств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Паника в супермаркетах играет против ритейлеров, кто бы что ни думал, признается создатель первой в Свердловской области торговой сети «Кировский» Игорь Ковпак. Он предсказывает большие сложности бизнесу: многие предприятия останутся без прибыли, не смогут платить налоги и зарплату сотрудникам. Часть из компаний обанкротятся. Ковпак, прошедший все кризисы новейшей истории (1998, 2008 и 2014 годов) объяснил URA.RU масштабы надвигающейся угрозы.

— Чем сегодняшний кризис отличается от предыдущих?

— Никогда в моей жизни не было такой сложной ситуации. Сейчас я больше думаю даже не о деньгах, убытках или доходах. Думаю о здоровье покупателей, сотрудников, всех жителей России в целом. Хочется, чтобы все люди убереглись от новой болезни.

Запасаться продуктами не нужно. Есть угроза страшнее

— На фоне пандемии короновирусной инфекции в соцсетях распространяются фотографии пустых прилавков в магазинах. Что в действительность происходит в магазинах? Хватает ли товаров?

Ковпак владеет торговой сетью «Кировский» (Екатеринбург) 33 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Если кто-то из пользователей соцсетей хочет найти негатив и сфотографировать где-нибудь временно пустую полку, то он сможет это найти. Но, в целом, ситуация спокойная и находится под контролем. Объем продаж действительно в последние дни вырос. Но в ближайшее время произойдет резкий спад, который будет для всех тех, кто занимается бизнесом, катастрофой. Даже соль покупатель стали брать в три раза больше. Но ведь соли в России столько, что и нашим детям, и нашим внукам хватит, сколько ее ни продавай. То же самое с крупами, консервами и макаронными изделиями. Так и хочется спросить: зачем вам эта гречка? Больше гречки и риса вы не съедите, чем раньше ели. Люди крупы сейчас наберут на годы вперед, потом будут ею питаться вместо полезных для здоровья мяса и фруктов. Надо сохранять структуру питания. Призываю всех быть спокойней — без продуктов магазины не останутся.

— Насколько поднялся размер среднего чека при покупке в магазине?

Супермаркеты подстраиваются под требования напуганного покупателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Размер чека практически не изменился. Человек, предположим, с зарплатой в 20 тысяч рублей в месяц потратить больше этой суммы позволить себе не может. Изменилась структура покупок, прежде всего в пользу круп, макаронных изделий и мясных консерв. В меньшей мере в пользу соли и туалетной бумаги. Фруктов и других товаров стали покупать при этом меньше.

— Какой товар сегодня наиболее дефицитный?

— Не хватает в продаже только антисептиков. Никогда на них не было такого спроса. А в России, видимо, их производится недостаточно. Но и это не беда — нужно покупать мыло и мыть им руки по 20 раз в день.

— Возможно ли расширение дефицита и исчезновение каких-либо других товаров с прилавков?

— Это невозможно. Товары не закончатся. Это некорректно даже обсуждать. Сейчас не послевоенные годы и даже не 90-е. Изменилась структура производства, структура экономики страны. Производителей более чем достаточно, и они способны наполнить рынок всем, что готов приобрести покупатель. У производителей серьезные запасы на складах. Любая паника сегодня не обоснована, для нее нет предпосылок. Зайдите в торговые залы любого «Кировского», и вы в этом убедитесь лично.

Единственный дефицит — на санитайзеры. Рынок не был готов к такому ажиотажу Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Одновременно с пандемией коронавирусной инфекции мы столкнулись с резким падением курса рубля. Повысятся ли в связи с этим цены на импортную линейку товаров? Реально ли сдержать повышение цен?

— Сегодня в России очень мало зарубежных товаров. Практически все отечественное. Поэтому цены практически не изменились. Решение о повышении цен на другие товары принимают производители и поставщики. Поставщики пока таких разговоров с «Кировским» не ведут. Я думаю, у них есть совесть, они видят и осознают, что происходит во всем мире и делают выводы. Когда руководители Минпромторга обращаются к торговым сетям с просьбой не поднимать цены, они не по адресу обращаются. Не надо вводить людей в заблуждение — не от нас уровень цен зависит.

«Будет волна банкротств»

— Как долго, на ваш взгляд, продлится ажиотажный спрос? И с чем мы столкнемся после его завершения?

— Высокие объемы продаж сохранятся ненадолго. Паника среди покупателей очень скоро уляжется. Они наберут достаточное количество товара и тогда для бизнеса наступят тяжелые времена.

Люди будут долгое время доедать и использовать купленное. А если будут введены дополнительные серьезные карантинные меры, отправят население на массовую самоизоляцию, то люди вообще перестанут что-либо покупать.

И вот тогда во многие отрасли придет ощутимый спад. Доходов не будет. Все, кто занимается реальным делом, понесут убытки. Многим предприятиям не будет хватать средств для уплаты налогов. А ведь им еще нужно платить зарплату, аренду и коммуналку.

— То есть многие предприятия обанкротятся и закроются?

Ковпак: ажиотажный спрос на продукты схлынет — тогда у ритейлеров начнется кризис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Для бизнеса наступают очень тяжелые времена. Возможно, многие разорятся. Будет волна банкротств. Хотелось бы, чтобы это все скорее бы прекратилось, и государство победило вот эту заразу, которая пришла к нам.

— Насколько я понимаю, более подготовленными к падению доходов окажутся федеральные торговые сети?

— Федеральные сети арендуют помещения, которые используют. А мы, местный бизнес, который десятилетиями вкладывал, инвестировал в свою область, мы — собственники помещений, мы будем платить повышенный налог на имущество.

Но дело не только в торговле. Она не существует сама по себе. Тяжело будет всем сферам, всем предприятиям — и большим, и малым. Всем, кто вкладывался в недвижимость. Все в дальнейшем столкнутся с падением спроса, уменьшением потока покупателей, падением доходов.

Бизнес и власть выживают по отдельности

— Какую помощь сегодня может оказать бизнесу государство?

— Я думаю, если государство не хочет погубить бизнес, ему в ближайшее время нужно будет не на словах, а на деле принять решение об отсрочке по уплате многих видов налогов, снижении ставок или предоставить налоговые каникулы. Не понизят налоги или не дадут отсрочку по их уплате — будет всем «труба». Если государство хочет сохранить в стране работоспособный бизнес, ему надо идти бизнесу навстречу и часть затрат и издержек брать на себя.

— В конце 2019 года вы вместе с Анатолием Никифоровым и другими бизнесменами выступили с пакетом инициатив о введении льготных ставок по уплате налога на имущество для ряда категорий бизнеса. На какой стадии их рассмотрение?

Бизнесмен и депутат Заксобрания Анатолий Никифоров с коллегами предложил свердловской власти ряд послаблений в налоговой политике. Но пока к группе предпринимателей не прислушались Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Был сделан лишь маленький шаг навстречу бизнесу, рассмотрена часть наших предложений. Больший объем [работы по обсуждению предложений о введении льготных ставок правительством] не проведен. Представителей бизнеса, которые инвестировали, вкладывали в нашу уральскую недвижимость, это не устраивает. Потому что еще немного и у нас может не оказаться денег на уплату налогов.

— Базой для начисления налога на имущество является кадастровая стоимость объектов. Ранее представители бизнеса говорили, что она повсеместно завышена. Была создана комиссия по пересмотру кадастровой стоимости. Насколько успешно она работает?

— Мы просили лишь одного — пересмотреть завышенную кадастровую стоимость и оценить нашу недвижимость по рыночной цене. Это цена, по которой можно реально продать объект. Но практически всех бизнесменов, которые вошли в эту комиссию, «отфутболили», а их заявления отклонили по формальным причинам. В результате мы получили практически нулевой результат. Бизнесмены лишь потеряли время, им сказали: обращайтесь в суд. А чтобы идти в суд, нужно нанять юристов, потратить время и деньги.

— Помогают ли сейчас друг другу бизнесмены в сложное время? Ведете переговоры с коллегами по рынку об объединении усилий?

— Во-первых, с кем вести переговоры? Сейчас значительную часть рынка поглотили федеральные сети, которые управляются из других регионов и в других регионах платят отдельные виды налогов, а не в бюджет нашей области. Во-вторых, о чем именно вести переговоры?

В ближайшее время люди закупятся гречкой, не в лучшую сторону изменят свою долгосрочную структуру питания и практически перестанут ходить в магазины.

— Сколько, по вашим прогнозам, может продлиться сегодняшний кризис?

— Это, прежде всего, зависит от того, насколько эффективной будет борьба с короновирусной инфекций. Это сложно предугадать. И в это время я желаю здоровья и успеха всем землякам — и покупателям, и коллегам по бизнесу, и всем, всем, всем. Берегите себя!