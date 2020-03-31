В Госдуму внесен законопроект о налоге на процентный доход физлиц с вкладов размером более одного миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent на межконтинентальной бирже составляет 26,4 доллара за баррель (+5,94% к курсу от 27 марта), в то время, как цена на нефть марки WTI за ночь немного поднялась и составляет до 20,52 доллара за баррель (-1,45%). Цена российской нефти марки Urals немного восстановилась после вчерашнего рекордного падения и торгуется по 19,38 доллара за баррель (+0,41%). По данным московской биржи, доллар продается по 79,39 рубля (+0,57), евро — 87,72 рубля (-0,01).

Что происходит в России?

В Госдуму внесли поправки к закону о налогообложении доходов от процентов по вкладам, превышающих миллион рублей по ключевой ставке Центробанка. Законопроект был принят в первом чтении. При текущей ключевой ставке в 6% не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. При этом, эскроу-счета и депозиты со ставкой менее 1% также не будут облагаться налогом.

Россия учредила новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Она полностью принадлежит Росимуществу. Это произошло в тот день, когда «Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже своих активов, связанных с деятельностью в этой стране. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России. В связи с этим в «Роснефти» рассчитывают на снятие санкций США с дочерних предприятий.

Странам «большой двадцатки» также стоит снизить барьеры в торговле из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступил министр экономического развития России Максим Решетников (бывший губернатор Пермского края) на встрече министров стран G20 в режиме видеоконференции. По его словам, следует сократить те санкции, которые блокируют или затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям.

Как ситуация в мире?

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая из-за коронавируса. По данным организации, в 2020 году рост ВВП составит 2,3% против 6,1% в 2019 году. Однако, при еще более худшем сценарии рост ВВП может замедлится до 0,1%.

Норвегия, вслед за Саудовской Аравией, намерена увеличить добычу нефти. Компания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тысяч баррелей в сутки. Мартовские объемы добычи на месторождении составляют 430 тысяч баррелей в сутки.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит с главой Минэнерго США Дэном Бруйеттом пути решения проблем волатильности на мировых нефтяных рынках. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя американского ведомства Шейлин Хайнс, отвечая на вопрос об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина с первым лицом США Дональдом Трампом.

Тем временем Минпромторг РФ вдвое увеличил финансирование программы льготного автокредитования. В начале 2020 года на это было выделено пять млрд рублей. Теперь министерство довело объем до 10,5 млрд рублей в рамках поддержки автопроизводителей. Это было сделано на фоне пандемии коронавируса.

Что ждать дальше?

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут снизиться в среднем на 10-20% уже к лету. По словам руководитель аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, снижение покупательной способности населения и рост безработицы заставит продавцов вторичной недвижимости и девелоперов уменьшать стоимость квартир.

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