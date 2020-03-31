Россия создала новую нефтяную компанию

Новая компания будет заниматься добычей и транспортировкой нефти Фото: media.gazprom-neft.ru

Россия учредила новую компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом в 322,7 млрд рублей, которая будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа.

«АО зарегистрировано в Москве 28 марта — в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у „Роснефти“ активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием», — пишет «Интерфакс». Новая компания, как отмечается, полностью принадлежит Росимуществу.

28 марта, как напоминает RT, «Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже своих активов, связанных с деятельностью в этой стране. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России. После этого компания заявила, что ожидает снятия американских санкций.