В Прикамье подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля, — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 2337 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 13 зараженных, один человек скончался, случаев выздоровления пока нет.

Пермякам запретили покидать дома

Со 2 апреля в Пермском крае вводится тотальный карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выходить можно лишь до ближайшего магазина или аптеки, выбросить мусор или выгулять собаку не дальше 100 метров от дома. Также можно обращаться за экстренной помощью. Чтобы проследовать до места работы или обратно необходимо получить специальное разрешение. Контролировать самоизоляцию будут патрули.

Установлена социальная дистанция

Также со 2 апреля при выходе из дома по уважительной причине пермяки должны быть в перчатках и масках , чтобы не заразиться самим и не распространять инфекцию. Кроме того, люди обязаны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Исключением может стать только поездка в такси.

Зафиксирована первая смерть пермяка с коронавирусом

Вечером 31 марта скончался 48-летний мужчина, у которого был выявлен коронавирус. Житель Прикамья до этого находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Медики отмечают, что у него было сопутствующее онкологическое заболевание.

В Пермском крае растет преступность

Начальник регионального полицейского главка Михаил Давыдов заявил, что из-за коронавируса увеличилось число преступлений в жилом секторе. Он отметил, что преступления стали совершать люди, которые находятся на самоизоляции. Так за сутки в регионе было три случая умышленных причинения тяжкого вреда здоровью в жилых домах. Давыдов призвал пермских мэров активнее включаться в работу и принимать профилактические меры, которые позволят предотвращать совершение подобных преступлений.

Коронавирус изменил облик города

Улицы Перми опустели, большинство горожан соблюдает режим самоизоляции и не выходит из дома. Людей практически нет в когда-то многолюдных местах. Опустели даже окрестности автовокзала и площадь перед Центральным колхозным рынком. Число автомобилей также резко сократилось — на перекрестке Ленина-Попова зеленых секций светофора дожидаются лишь единицы.

В Прикамье налаживают производство защитных масок

Пермское предприятие «Сорбент» будет ежесуточно выпускать 50 тысяч защитных масок . Также выпуск наладят еще 14 предприятий региона, расположенных в различных городах. Кроме того перепрофилировалось ателье пермского ГУ МВД России. Там ежесуточно стали шить по 700-800 масок для полицейских, заступающих на службу.

В Перми отменяют авиарейсы

Авиакомпании сокращают число рейсов из международного аэропорта Пермь. «Аэрофлот» вносит изменения в четыре рейса, которые были запланированы на различные даты в период с 31 марта по 6 апреля. «ЮТэйр» отменяет рейс Пермь-Уфа-Пермь, запланированный на 2—3 апреля.