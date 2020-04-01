Такой бесконтактный термометр жительница Екатеринбурга ждет уже больше недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске появились бизнесмены, которые наживаются на распространении коронавируса. Как сообщила читательница URA.RU из Екатеринбурга Екатерина Баринова, она с 23 марта ждет заказанный через интернет медицинский бесконтактный инфракрасный термометр, однако его поставщик — ООО «Транслогистик» — вместо обещанных пяти дней до сих пор даже не отправил товар.

По словам Бариновой, она получила подтверждение заказа сразу после покупки 23 марта. «Спустя два дня, 25 марта, со мной связался менеджер Павел. Он запросил реквизиты, чтобы выставить счет. В тот же день я оплатила товар. Поставщику выслала платежное поручение с подтверждением. Менеджер сказал, что термометр отправят в течение пяти дней. Сегодня уже 1 апреля. Теперь он говорит, что из-за карантина склад закрыт. И выразил надежду, что термометр вышлет в течение 5-10 рабочих дней. Похоже на какое-то мошенничество», — говорит Баринова.

Девушка готовит заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия ООО «Транслогистик» на предмет мошенничества. Введенные из-за карантина ограничения не распространяются на доставку продуктов и товаров. Собственником ООО «Транслогистик» является Дмитрий Герцог, он же — учредитель ООО «Авторесурс-М», которое также занимается торговлей. Связаться с ним не удалось. Менеджер не отвечает на телефонные звонки корреспондента URA.RU.

Режим полной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ранее был введен в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Тюменская область осталась единственным субъектом УрФО, где не объявлен карантин.