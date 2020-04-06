Сотрудникам микрозаймов в Кургане во время карантина сократили зарплату

Работников курганских компаний заставляют выходить на работу за 300 рублей в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Кургане микрофинансовая компания заставляет сотрудников выходить на работу в дни, объявленные нерабочими с сохранением среднего заработка. Людей вынуждают писать заявления об их желании работать за меньшую зарплату. Информацию URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«Микрофинансовые компании в эти дни вообще не имеют права работать. Условия труда нарушены. Оплата почасовая — 74 рубля. То есть дочь за смену получает 296 рублей», — рассказала URA.RU родственница сотрудницы микрофинансовой компании.

Она добавила, что обычная зарплата у дочери составляет около 12 тысяч рублей. Но всех сотрудников, со слов женщины, заставили писать заявления, будто они сами просят сменить график работы и платить меньше. «К тому же выслали справку (имеется в редакции), где говорится, что компания не является кредитной. Сказали им самим ее подписать вместо директора. Это уже подделка документов», — пояснила жительница Кургана.

Другого родственника возмутило, что в условиях карантина в офисах компании, которые находятся на Центральном рынке и на улице Некрасова, работодатель не обеспечил сотрудников средствами защиты. «Ни масок, ни перчаток. Дезинфекция в офисе не проводится. Мало того, что работают за копейки, еще и рискуют заразить и нас, и детей», — уточнил источник.

В разговоре с URA.RU представитель микрофинансовой компании, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Ксения Хащеватская пояснила, что жалоб от сотрудников не поступало. Все работают по собственному желанию, чему есть подтверждение в виде заявлений.

Средства на приобретение антибактериальных салфеток сотрудникам выделялись. Хащеватская уточнила, что не слышала о том, что девушек заставляют подписывать справку от имени директора. Она также добавила, что компания не является кредитной финансовой организацией, поэтому офисы имеют право работать.

Сейчас в России идет активная борьба с распространением коронавируса, в регионе введен режим полной самоизоляции. На 6 апреля в Курганской области зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом. Один пациент уже выписан в связи с выздоровлением. Вторая женщина, прибывшая из Москвы к родственникам, находится в больнице, заболевание проходит в легкой форме.