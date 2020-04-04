Ямальский губернатор Артюхов назвал города, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Дмитрий Артюхов рассказал ямальцам о городах, где госпитализированы граждане с подозрением на коронавирус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Он отметил, что все они жители посёлка Пангоды Надымского района, в населенном пункте уже введен карантин.

По итогам оперативного штаба Артюхов отчитался в Instagram о том, что единичные случаи инфицирования также зарегистрированы в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. «Все эти люди изолированы, они находятся под наблюдением медиков, круг их контактов проверяется», — отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что у ямальцев, с подозрением на вирус, тесты сейчас проходят верификацию в новосибирском центре «Вектор». «Это занимает некоторое время. Поэтому считаю своим долгом сообщать вам о всех случаях, которые вызывают у нас опасения», — сказал губернатор.

Артюхов сообщил, что на оперативном штабе принято решение организовать в городах пункты контроля въезда и выезда на автомобилях, сокращается вертолётное сообщение, аэропорт Салехарда на выходные будет будет закрыт и подвергнут дезинфекции из-за подозрения на коронавирус одного из сотрудников, РЖД могут сократить перевозки пассажиров. «Хочу подчеркнуть, что все эти меры не затронут грузовые перевозки и снабжение продуктами и всем необходимым наших населённых пунктов и промышленных объектов. Оно будет осуществляться в полной мере», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля на Ямале введен режим полной самоизоляции. Жителям ЯНАО запрещено покидать дома за исключением походов в продуктовый магазин или аптеку, выгула собак и поездок на работу.