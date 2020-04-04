03 апреля 2020
02 апреля 2020

Ямальский губернатор Артюхов назвал города, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов рассказал ямальцам о городах, где госпитализированы граждане с подозрением на коронавирусФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Он отметил, что все они жители посёлка Пангоды Надымского района, в населенном пункте уже введен карантин.

По итогам оперативного штаба Артюхов отчитался в Instagram о том, что единичные случаи инфицирования также зарегистрированы в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. «Все эти люди изолированы, они находятся под наблюдением медиков, круг их контактов проверяется», — отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что у ямальцев, с подозрением на вирус, тесты сейчас проходят верификацию в новосибирском центре «Вектор». «Это занимает некоторое время. Поэтому считаю своим долгом сообщать вам о всех случаях, которые вызывают у нас опасения», — сказал губернатор.

Артюхов сообщил, что на оперативном штабе принято решение организовать в городах пункты контроля въезда и выезда на автомобилях, сокращается вертолётное сообщение, аэропорт Салехарда на выходные будет будет закрыт и подвергнут дезинфекции из-за подозрения на коронавирус одного из сотрудников, РЖД могут сократить перевозки пассажиров. «Хочу подчеркнуть, что все эти меры не затронут грузовые перевозки и снабжение продуктами и всем необходимым наших населённых пунктов и промышленных объектов. Оно будет осуществляться в полной мере», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля на Ямале введен режим полной самоизоляции. Жителям ЯНАО запрещено покидать дома за исключением походов в продуктовый магазин или аптеку, выгула собак и поездок на работу.

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На сегодня, на вечер пятницы, в округе подтверждено 12 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Это жители посёлка Пангоды Надымского района, в посёлке введён жёсткий режим карантина. ? В стране действует порядок верификации тестов на коронавирусную инфекцию новосибирским центром «Вектор». Это занимает некоторое время. Поэтому считаю своим долгом сообщать вам о всех случаях, которые вызывают у нас опасения. Это единичные случаи инфицирования также в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Все эти люди изолированы, они находятся под наблюдением медиков, круг их контактов проверяется. ? В связи с этими обстоятельствами, а также поручением Главы государства по расширению полномочий регионов в текущей ситуации, мною принято решение об усилении мер по контролю за въездом в округ и перемещениями по его территории. ? • Во-первых, в городах должны быть организованы пункты контроля въезда и выезда на личном транспорте. Первый опыт в Салехарде показал, что многие не соблюдают режим самоизоляции и считают возможным выезжать на территорию другого муниципального образования просто, чтобы сходить в магазин; ? • Во-вторых, из-за падения спроса существенно сокращается частота рейсов авиакомпании «Ямал» и меняется порядок продажи билетов; ? • В-третьих, вертолётное сообщение в отдалённых посёлках в ближайшие 2 недели будет осуществляться по заявкам местного главы. Регулярные рейсы осуществляться не будут. Нам очень важно уберечь от случаев новой инфекции наши малые поселения, где люди очень плотно общаются между собой; ? • В-четвёртых, в ближайшие два дня – субботу и воскресенье – аэропорт Салехарда будет закрыт и подвергнут дезинфекции, по причине подозрения на заболевание у одного из сотрудников; ? • В-пятых, прорабатываем с коллегами из РЖД сокращение пассажирских перевозок на территорию округа. ? Хочу подчеркнуть, что все эти меры не затронут грузовые перевозки и снабжение продуктами и всем необходимым наших населённых пунктов и промышленных объектов. Оно будет осуществляться в полной мере. Продолжение - в первом комментарии

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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