Уральцы уже перестают платить за ЖКХ, но последствия коснутся и добросовестных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В УрФО на фоне экономического кризиса и самоизоляции людей из-за коронавируса снизилась собираемость платежей за услуги ЖКХ. В отрасли считают, что это приведет к коммунальному коллапсу.

«У отрасли и без того высокий уровень недофинансирования, и сейчас он будет расти. Некоторые компании начали пересчитывать планы ремонтных летних кампаний, поскольку денег на поддержание сетей по прогнозам почти не останется», — цитирует «ФедералПресс» слова источника, знакомого с ситуацией.

Неплатежи могут серьезно ударить по отрасли, что неизбежно отразится на всех потребителях. В этой ситуации власти должны усилить контроль над тем, как бюджетные организации оплачивают счета, отметили в Ассоциации «ЖКХ и городская среда». «По последним данным от Минстроя России, задолженность за коммунальные услуги составляет сумму в 1,3 триллиона рублей — это совокупный долг населения, бюджетных организаций и бизнеса. И этот долг представляет собой ничто иное, как прямое недофинансирование отрасли ЖКХ. По данным Росстата, почти 50% ресурсоснабжающих организаций в нашей стране уже являются убыточными. При этом мы понимаем, что объем неплатежей в текущей ситуации будет только увеличиваться. А это значит, что кризис в сфере ЖКХ только усугубится», — говорит Алиса Попова, первый заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда».

Попова добавила, что снизить последствия кризиса может повышение платежной дисциплины со стороны бюджетных структур и крупного бизнеса, которые продолжают работать в условиях самоизоляции. «В противном случае, к окончанию пандемии мы рискуем получить полностью разваленное жилищно-коммунальное хозяйство по всей России. Восстановить его будет дороже, чем принять меры сейчас», — добавила Попова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области долг муниципалитетов превышает 600 млн рублей, а в Челябинской области МУПы и крупные предприятия задолжали более миллиарда рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин запретил начислять пени за неоплату коммунальных услуг до конца 2020 года. Ранее к главе кабмина, а также в министру энергетики Александру Новаку обращались крупнейшие энергетические компании России, которые просили не принимать такого решения, поскольку это приведет к краху жилищно-коммунальной отрасли страны.