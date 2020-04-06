В ЯНАО владельцы придорожного кафе «За рулем» на въезде в Новый Уренгой продолжили работу во время режима самоизоляции. Точка продолжает обслуживать дальнобойщиков и частных водителей, сообщил URA.RU адвокат, помощник депутата Госдумы Евгений Гудимов, пожаловавшийся на бизнесменов в полицию.
О работающем кафе Гудимову рассказали жители Нового Уренгоя. Адвокат отправился туда с проверкой и обнаружил, что на месте действительно продолжают кормить клиентов: «Было достаточно много людей, трое обедали, еще четверо стояли в очереди». В этот же день Гудимов привел в кафе сотрудников полиции, но, по его словам, работников заведения это не смутило, и они продолжили обслуживать посетителей. Юрист уже направил жалобу в правоохранительные органы.
Ситуацию взял на личный контроль депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин, сообщил он URA.RU. Парламентарий заметил, что придорожные заведения, открытые в период пандемии, представляют двойную угрозу. «Кафе придорожное, трафик автотранспорта весьма большой — есть риск того, что заразившийся в кафе водитель может везти продукты в отдаленный поселок региона, развести инфекцию дальше», — посетовал Вершинин.
В пресс-службе ОМВД России по Новому Уренгою URA.RU не удалось оперативно получить комментарий о жалобе.
Режим самоизоляции в ЯНАО с 1 апреля ввел губернатор Дмитрий Артюхов. Места общепита должны быть закрыты, людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. На данный момент в ЯНАО обнаружено 12 случаев заражения коронавирусом.
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