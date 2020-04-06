Единороссы ЯНАО определились с кандидатами в Законодательное собрание

Предварительное голосование пройдет в электронном формате из-за коронавируса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Единороссы ЯНАО определились с главными кандидатами в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. На предварительное голосование, которое из-за угрозы коронавируса пройдет у электронном формате, от «Единой России» выдвинули членов президиума регионального совета партии. Это первый замгубернатора Алексей Ситников, замгубернатора Наталия Фиголь, руководитель регионального исполкома Анастасия Казанцева, глава Салехарда Алексей Титовский и глава Лабытнанги Марина Трескова, сообщили URA.RU в исполкоме «Единой России».

«Предварительное голосование партия на региональном уровне проведет только в электронном формате с 25 по 31 мая. Подача заявок на участие в голосовании начнется с 15 апреля. Счетные участки и комиссии на этот раз не образовываются, а в самом голосовании можно будет принять участие, пройдя авторизацию через портал Госуслуг», — сказал секретарь реготделения партии Алексей Ситников. По мнению источника, знакомого с ситуацией, выдвижение членов президиума местного отделения партии является серьезным политическим заявлением. «Единая Россия» целенаправленно выводит «тяжелую артиллерию» именно в момент борьбы с распространением коронавирусной инфекции — партия имеет больше всего возможностей для реальной работы на местах. Уже сейчас она совместно с волонтерами активно помогает врачам, организует доставку продуктов и лекарств пенсионерам. При этом другие партии фактически выпали из повестки», — передает инсайдер.

Источники в партии отмечают, что тактика кампании сменилась на фоне повестки. «Сейчас на этапе предварительного голосования весь региональный президиум примет в нем участие. В списке значатся главы городов Лабытнанги и Салехарда. Для Титовского, набирающего быстрыми темпами доверие горожан, участие в голосовании не составит проблемы, для Тресковой — тем более. Они с жителями в плотной коммуникации и всегда открыты. Остальные главы городов и районов не входят в состав высшего партийного органа, но было бы странно лишать их возможности пройти этот тест-драйв, ведь все без исключения имеют высокие рейтинги на местах», — передает он.

По мнению политолога Евгения Забродина, выдвижение в Заксобрание станет для руководителей муниципалитетов своеобразным тестом на уровень народной поддержки. «Сейчас вообще власть нуждается в таких тестах на разных уровнях. С другой стороны — для „Единой России“ будет важно привлечь в свои территориальные списки руководителей муниципалитетов. Во-первых, для избирателей и муниципальных элит это будет сигнал, что единороссы, по-прежнему — партия власти. А во-вторых, другие партии вряд ли смогут представить на период кампании более ярких и медийных персон», — отмечает он.

Изменения в избирательной системе Ямала произошли в конце 2019 года. Тогда были скорректированы правила формирования партийных списков — теперь в них попадают представители каждой из территорий. Таким образом, в партийный список в 2020 году будут включены не только федеральные и региональные лидеры, а кандидаты из своих избирательных округов.