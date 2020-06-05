Сотни тюменцев собираются на большую запретную вечеринку

В Тюмени анонсирована большая вечеринка, которая пройдет в формате Open Air на ближайших выходных. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, интерес к запретной дискотеке проявило уже более 200 тюменцев.
«Open Air пройдет в лесу или на одном из полей в Тюменском районе. Организаторы за час скажут участникам, где именно. Это чтобы ничего не сорвалось. Вечеринка будет в формате all inclusive. Заплатить нужно только за вход. Все остальное: алкоголь, еда и музыка, — включено в стоимость. Party пройдет в максимально глухом месте, чтобы не привлечь внимание властей», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.
Он добавил, что тюменцы проявили к вечеринке большой интерес. В тематической группе в одном из мессенджеров количество участников перевалило за 200 человек.
В тюменский оперативный штаб по коронавирусу был направлен запрос. Ответ на него пока не получен.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские выпускники собираются устроить шумную вечеринку в честь окончания школы. В Тюменской области из-за режима повышенной готовности запрещены, в том числе, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Губернатор региона Александр Моор продлил его действие до 15 июня.
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