В ЯНАО очаги коронавируса выявлены в городах и поселках

В стационарах лечение проходят 382 пациента с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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На Ямале на 7 июня подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями (шесть из них — на месторождениях и производственных объектах). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«Новые случаи зарегистрированы в Пангодах, Надыме, Пуровске (по одному), Салехарде (шесть), Тарко-Сале и Ноябрьске (по два) и Губкинском — восемь. Лидером по приросту инфицированных стал Новый Уренгой — 45 заболевших», — сообщили в штабе.

С начала объявления пандемии в ЯНАО подтверждено 2694 случая COVID-19.

«В стационарах лечение проходят 382 пациента с COVID-19. Двенадцать находятся в тяжелом, три — в крайне тяжелом состоянии, девять пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное», — отмечают в оперштабе.

«Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходится на населенные пункты округа. В половине случаев инфекцию выявляют при обращении за медицинской помощью с симптомами ОРВИ», — рассказала руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова.