Канделаки пожалела Ефремова, который устроил ДТП в Москве

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Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, артист стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы . В состоянии алкогольного опьянения Ефремов на Jeep Grand Cherokee протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественной машины зажало в салоне. Пострадавшего госпитализировали с переломом грудой клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. На Михаила Ефремова завели уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы .

Однако не все медийные личности солидарны с Тиной Канделаки. Например, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проклял артиста и назвал его сволочью . А депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент как «пьяный ужас» и потребовал посадить Михаила Ефремова в тюрьму .

По мнению телеведущей, у Ефремова должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Также Канделаки надеется, что врачи спасут жизнь мужчине, пострадавшему в ДТП.

«Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его „героем“ криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии. Но и Мишу мне тоже жаль», — сообщила Тина Канделаки.

Телеведущая Тина Канделаки встала на защиту актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил серьезное ДТП в центре Москвы. В Telergam журналистка призналась, что ей жаль видеть, как «блистательный русский артист убивает себя».

Журналистка призналась, что ей жаль, как «блистательный русский артист убивает себя» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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