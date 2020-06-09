Канделаки пожалела Ефремова, который устроил ДТП в Москве

Телеведущая Тина Канделаки встала на защиту актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил серьезное ДТП в центре Москвы. В Telergam журналистка призналась, что ей жаль видеть, как «блистательный русский артист убивает себя».
«Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его „героем“ криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии. Но и Мишу мне тоже жаль», — сообщила Тина Канделаки.
По мнению телеведущей, у Ефремова должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Также Канделаки надеется, что врачи спасут жизнь мужчине, пострадавшему в ДТП.
Однако не все медийные личности солидарны с Тиной Канделаки. Например, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проклял артиста и назвал его сволочью. А депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент как «пьяный ужас» и потребовал посадить Михаила Ефремова в тюрьму.
Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, артист стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения Ефремов на Jeep Grand Cherokee протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественной машины зажало в салоне. Пострадавшего госпитализировали с переломом грудой клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. На Михаила Ефремова завели уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее член Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал Михаила Ефремова завязать с алкоголем, пишут «Дни.ру».
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