Сотрудник ИК-2 проносил заключенным телефоны и запрещенные вещества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени утвердили обвинительное заключение бывшему сотруднику исправительной колонии №2, который за деньги проносил на ее территорию сотовые телефоны и наркотики. Мужчину обвиняют по двум статьям уголовного кодекса, сообщает прокуратура Тюменской области.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ — получение взятки — и ч.1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество», — отмечает пресс-служба ведомства. Как считает следствие, с августа 2019 года по март 2020 года обвиняемый, занимавший на тот момент должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, приносил отбывающему наказание за грабеж преступнику сотовые телефоны, зарядки и запрещенные предметы. За это на карту его пасынка были перечислены 217 тыс. рублей. О преступлении сообщил сам осужденный, поэтому в отношении него как взяткодателя уголовное дело не возбуждали.

Все материалы уголовного дела будут рассматриваться в Ленинском районном суде. Экс-сотруднику колонии грозит штраф до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудника исправительной колонии №2 задержали в тот момент, когда он попытался пронести на ее территорию синтетический наркотик в двух свертках и банке с надписью «Аскорбиновая кислота».