Начальник колонии сдавал заключенным vip-камеры за 100 тыс. рублей в месяц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего начальника тюменской исправительной колонии №1 Игоря Чурсина будут судить по четырем статьям уголовного кодекса. Бывшего руководителя обвиняют в получении взяток на сумму 11,8 млн рублей, злоупотреблении и превышении полномочий, незаконном хранении оружия и легализации денег. Соответствующее обвинение было утверждено 11 июня тюменской областной прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, начальник колонии с января 2016 года по июнь 2019 году получил от осужденных и их знакомых взяток в виде денег и имущества на общую сумму более 11,8 млн. рублей», — отмечают в региональной прокуратуре. По версии следствия, Чурсин предоставлял заключенным vip-квартиры в тюрьме.

Также следователи полагают, что экс-начальник ИК-1 за 100 тысяч рублей предоставлял 36-летнему рецидивисту Руслану Б., отбывающему наказание за убийство и разбой, в пользование помещение с комфортными комнатами. При этом преступник в одной из комнат проживал сам, а другие сдавал другим заключенным. Как предполагает следствие, за счет этой сделки Чурсин получил 8,6 млн рублей, однокомнатную квартиру и машино-место. Также в деле фигурирует еще один заключенный, который за проживание на vip-условиях и возможность торговать продуктами передал через посредника бывшему главе колонии 2,7 млн рублей. Он осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Помимо этого, Игоря Чурсина подозревают в эксплуатации труда заключенных — двое осужденных бесплатно изготовляли для него мебель и различные кованые изделия. Помимо этого, экс-главу обвиняют в том, что он незаконно хранил более 2,2 тыс. боевых патронов, в том числе с трассирующими пулями.

Игорю Чурсину предъявлено обвинение в совершенных преступлениях по следующим статьям:

чч. 2, 5 и 6 ст. 290 УК РФ — «получение взятки» (максимальное наказание — 15 лет тюрьмы);

ч.1 ст. 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий» (до 4 лет тюрьмы);

ч.1 ст. 285 УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями» (до 4 лет тюрьмы);

ч.1 ст. 222 УК РФ — «незаконное хранение боеприпасов» (до 4 лет тюрьмы)

п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. (до 7 лет тюрьмы)

Следствие растянулось на год, его результаты уместились в 24 тома. После вручения обвинительного заключения они будут направлены в Калининский районный суд Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник исправительной колонии № 1 Тюмени был задержан сотрудниками тюменского следственного управления СК РФ 28 июня 2019 года.