Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова за смертельное ДТП

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, куценко гоша
По мнению Гоши Куценко, Ефремов может искупить вину своими поступками Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов своими поступками может искупить вину за совершенное ДТП и показать обществу, как в самых сложных ситуациях можно остаться человеком. С таким заявлением выступил актер Гоша Куценко.

«Случилась трагедия. Но сдается мне, любой человек перед богом имеет право на прощение. Но пока ты жив, мыслями и делами своими можешь искупить то, что совершил. И своим примером показывать, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — написал Куценко в Instagram.

Он также отметил, что Сергей Захаров, погибший в ДТП, навсегда останется в памяти светлым человеком. Тем же, кто, по словам Куценко, добивает Ефремова, «бог судья», пишут argumenti.ru.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он начал выезжать на встречную полосу, сбив другую машину. Ее водитель, Сергей Захаров, позже скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа. Накануне актер записал видеообращение, в котором просил у семьи погибшего прощения и говорил, что не знает как жить дальше. Родственники погибшего мужчины не приняли извинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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