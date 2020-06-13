Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов своими поступками может искупить вину за совершенное ДТП и показать обществу, как в самых сложных ситуациях можно остаться человеком. С таким заявлением выступил актер Гоша Куценко.
«Случилась трагедия. Но сдается мне, любой человек перед богом имеет право на прощение. Но пока ты жив, мыслями и делами своими можешь искупить то, что совершил. И своим примером показывать, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — написал Куценко в Instagram.
Он также отметил, что Сергей Захаров, погибший в ДТП, навсегда останется в памяти светлым человеком. Тем же, кто, по словам Куценко, добивает Ефремова, «бог судья», пишут argumenti.ru.
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он начал выезжать на встречную полосу, сбив другую машину. Ее водитель, Сергей Захаров, позже скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа. Накануне актер записал видеообращение, в котором просил у семьи погибшего прощения и говорил, что не знает как жить дальше. Родственники погибшего мужчины не приняли извинения.
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