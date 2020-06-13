Вице-президент «Роснефти» назвал уродами осуждающих Ефремова

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Форум ОНФ. Общество и власть. Москва, бочаров андрей, леонтьев михаил
Михаил Леонтьев расплакался, защищая Михаила Ефремова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь и вице-президент компании «Роснефть», журналист Михаил Леонтьев возмутился травлей актера Михаила Ефремова из-за совершенного им смертельного ДТП в центре Москвы.

«Что вы за люди такие, раз его осуждаете?! Это не христианство, а языческая вакханалия! Сакральная жертва им нужна!» — возмутился Леонтьев эфире радио «Вести ФМ». Говоря о поступке Ефремова, журналист расплакался и назвал уродами тех, кто бросился осуждать артиста, пишет «Ридус».

Сам поступок Ефремова Леонтьев назвал ужасным, но отметил, что никто не имеет права им возмущаться. Топ-менеджер назвал актера «поэтом Высоцким нашего времени» и отметил, что его талант — «божий дар нам всем».

Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня, сев пьяным за руль. В аварии погиб мужчина, из-за чего актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Суд отправил артиста под домашний арест. Поступок Ефремова вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях и среди знаменитостей. Телеведущий Владимир Соловьев назвал виновника аварии убийцей. Актер Гоша Куценко, напротив, заступился за своего коллегу. Сам Ефремов попросил прощения у родственников погибшего.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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