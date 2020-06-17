Массовую рубку леса в Курганской области устроили незаконно

Деревья из городского бора Шадринска вывозят лесовозами Фото: Марина Иванова

В шадринском бору, где общественники обнаружили десятки спиленных сосен, деревья пилили незаконно. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Курганской области в ответе на редакционный запрос.

«В УМВД России по Курганской области зарегистрирован факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Шадринских городских лесов. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение», — ответили в полиции.

Спиленные деревья были обнаружены между интернатом «Зеленый бор» и железной дорогой в начале июня. Стволы лежали вдоль проселочной дороги и выглядели здоровыми, со следами смолы. У общественников возникли вопросы к законности рубки. Была ли комиссия, которая определила, какие деревья нужно выпиливать, а какие оставить. Также их интересовало — куда повезут спиленные деревья. На место был вызван участковый уполномоченный.

Местные жители при этом пожаловались замруководителю регионального движения «Сильная Россия» Марине Ивановой, что очевидцам незаконной рубки постоянно угрожали расправой, если они сообщат про вырубку леса.

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