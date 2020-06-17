Тюменский губернатор назвал условия для открытия ТЦ и театров

Решение о снятии ограничений власти примут совместно с Роспотребнадзором, пояснил Александр Моор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торговые центры и другие коммерческие организации в Тюменской области могут открыться после 21 июня. Об этом в эфире программы «Час с губернатором» сообщил глава региона Александр Моор. Также он рассказал, при каких условиях ограничения для ТЦ будут сняты.

«Ближайшие дни будут ключевыми, потому что режим был продлен мною до 21 июня. От поведения всех зависит, сможем ли мы помочь предпринимателям, которые сейчас не работают», — сказал Александр Моор. Он напомнил, что тюменцы должны соблюдать санитарный режим и социальную дистанцию, а также носить маски в общественных местах и на работе.

По словам губернатора, в регионе начнут снимать ограничения, когда коэффициент заражения будет меньше единицы, то есть при условии, когда один инфицированный заражает коронавирусом не более одного человека. А решение об отмене ограничений власти региона будут принимать вместе с Роспотребнадзором. При этом Моор подчеркнул, что в Тюменской области достаточно коек и лекарств, уровень тестирования населения высокий, а смертность — низкая.

Карантин в Тюменской области ослабили 11 июня. Теперь прибывающим регулярными авиарейсами гражданам не нужно самоизолироваться на 14 суток. Ограничение сохраняется только для пассажиров, прилетающих спецрейсами, а также для вахтовиков и иностранцев.