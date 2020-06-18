Пандемия коронавируса добралась до тюменского избиркома

О вспышке членам избиркома сообщил глава комиссии Игорь Халин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Четверо участников избирательных комиссий Тюменской области заразились COVID-19. Об этом URA.RU сообщил член регионального избиркома Александр Лобов. В каком состоянии находятся зараженные — пока неизвестно.

«Коронавирус обнаружен четверых членов участковых комиссий — среди них трое тюменцев, один из села Викулово. Об этом нам рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин», — добавил Лобов. По его предположению, опасную болезнь обнаружили во время тотального тестирования членов избиркома. Тестирование проводится в преддверии голосования по изменению Конституции РФ.

Подтвердить информацию в оперативном штабе Тюменской области не удалось — там взяли время на подготовку ответа. Количество контактных лиц пока не установлено.

За прошедшие сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 51 человека. Таким образом, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2433 жителей региона.