17 июня 2020

Пандемия коронавируса добралась до тюменского избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция председателя избирательной комиссии Игоря Халина. Тюмень , халин игорь
О вспышке членам избиркома сообщил глава комиссии Игорь Халин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Четверо участников избирательных комиссий Тюменской области заразились COVID-19. Об этом URA.RU сообщил член регионального избиркома Александр Лобов. В каком состоянии находятся зараженные — пока неизвестно.

«Коронавирус обнаружен четверых членов участковых комиссий — среди них трое тюменцев, один из села Викулово. Об этом нам рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин», — добавил Лобов. По его предположению, опасную болезнь обнаружили во время тотального тестирования членов избиркома. Тестирование проводится в преддверии голосования по изменению Конституции РФ.

Подтвердить информацию в оперативном штабе Тюменской области не удалось — там взяли время на подготовку ответа. Количество контактных лиц пока не установлено.

За прошедшие сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 51 человека. Таким образом, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2433 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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