Актрису из «Белого солнца пустыни» сбил поезд

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Виды Екатеринбурга, пешеход, город, железная дорога, поезд
Трагедия произошла на подмосковной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Трагедия произошла на станции Жаворонки», — сообщает издание. Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. 79-летняя актриса скончалась от полученных травм.

Галина Дашевская служила в театре Моссовета. Зрителям она известна по роли одной из жен Абдуллы в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ролям в картинах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Дебютировала же она в картине «Поезд милосердия» в 1964 году. В 1990-х прекратила сниматься в кино.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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