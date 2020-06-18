Актрису из «Белого солнца пустыни» сбил поезд

Трагедия произошла на подмосковной станции
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Трагедия произошла на станции Жаворонки», — сообщает издание. Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. 79-летняя актриса скончалась от полученных травм.
Галина Дашевская служила в театре Моссовета. Зрителям она известна по роли одной из жен Абдуллы в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ролям в картинах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Дебютировала же она в картине «Поезд милосердия» в 1964 году. В 1990-х прекратила сниматься в кино.
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