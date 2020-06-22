Заболеваемость коронавирусом в регионе медленно снижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 197 новых случая заболевания COVID-19, всего в регионе выявлены 11129 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Заболеваемость коронавирусом в регионе медленно, но стабильно снижается, что, скорее всего, позволит властям провести парад с участием зрителей.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов» — сообщили в свердловском оперштабе.

Постепенное, но уверенное снижение числа новых заболевших коронавирусом (19 июня было зафиксировано 254 случая, 20 числа — 224, 21-го — 207) позволит региону при сохранении этой тенденции выйти на коэффициент распространения инфекции (Rt) 0,8, необходимый для введения второго этапа снятия ограничений. Также это позволит провести Парад Победы в Екатеринбурге со зрителям, пусть и в ограниченном количестве. При сохранении текущих показателей регион будет балансировать вокруг коэффициента Rt 0,9. В случае внезапного резкого роста заболеваемости (что уже случалось) область может превысить коэффициент 1,0, выйди в «красную зону» (при которой даже текущие послабления карантина могут быть отменены — см. таблицы с прогнозами).

Динамика новых случаев COVID-19 в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 119 пациентов с COVID, находящихся больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 93 находятся в реанимации, в том числе 47 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 687 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 70 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 5566 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 21 июня) больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге (7241), затем в Нижнем Тагиле (456), Верхней Пышме (323), Березовском (258), Первоуральске (221), Каменске-Уральском и Каменском районе (153), Невьянске (131), Полевском (114), Ревде (107), Реже (включая район — 94), Белоярском районе (92), Камышлове (вместе с районом — 91), Красноуфимске (с учетом района), а также Североуральске (88), Ирбите и Ирбитском районе (77), Асбесте (76), Серове (70), Сысерти (62), Нижнесергинском районе (61), Верхотурье (60), Арамили и Артемовском (59), Краснотурьинске (56), Кушве (52), Туринске (41), Богдановиче, Сухом Логу и Талицком районе (39), Дегтярске (30), Североуральске (29), Верхнем Дуброво (27), Заречном (24), Горноуральском округе (22).

Девятнадцать случаев заболевания выявлено в Верхней Салде и Шале, по 17 — в Алапаевском районе и Кировграде, по 16 — в Красноуральске, Нижней Салде и Тавде, 15 — в Бисерти, 14 — в Тугулыме, по 13 — в Ачите и Нижней Туре, по 12 — в Качканаре и Пышминском районе, 10 — в Новой Ляле, девять — в поселке Уральский, по восемь — в Карпинске, Лесном и Староуткинске, по пять — в Верхней Туре, Верх-Нейвинском и Рефтинском, по четыре — в Верхнем Тагиле, Ивделе и поселке Малышева, по три — в Байкалово и ЗАТО Свободный, по два — в Волчанске и Гарях, по одному — в Пелыме, Слободо-Туринском районе и Сосьве. Также вирус обнаружен у 201 жителя других регионов страны.

Если продолжится снижение заболеваемости COVID, то Свердловская область выйдет на коэффициент Rt 0,8, необходимый для второго этапа снятия карантина Инфографика: URA.RU

При сохранении текущих показателей (взято среднее за три дня) регион будет балансировать вокруг Rt = 0,9 Инфографика: URA.RU