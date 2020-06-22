Курганские власти объяснили смягчение карантина

На въезде в Курганскую область убрали посты ДПС, выставленные из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство ограничений на въезд в Курганскую область отменили из-за роста количества бессимптомных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На решение местных властей также повлиял большой поток людей, проезжающих через область, сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Сейчас ввиду роста количества случаев бессимптомного протекания болезни и огромного потока лиц, перемещающихся к месту работы и отдыха, решение принято соответствующее. Дальше будем мониторить ситуацию постоянно», — заявил Шумков.

По словам главы региона, ограничения на въезд вводили из-за того, что среди жителей региона — большая доля пенсионеров (30%) и людей с инвалидностью (11%). «Когда ситуация только разворачивалась, с учетом состояния наших медицинских учреждений, нужно было время, чтобы оценить степень угрозы, сосредоточиться на главном, закупить оборудование и медикаменты, обучить людей и специалистов», — объяснил он. Шумков считает, что с главной задачей — сделать все для снижения летальных исходов — власти транзитной Курганской области справились: в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от COVID.

Отмену большинства ограничений, связанных со въездом в регион, Шумков анонсировал 19 июня. В тот же день региональный оперштаб сообщил, что гражданам, прибывающим в регион, больше не нужно предъявлять справку об отсутствии COVID-19. Такое требование было введено с 15 июня, но действовало менее недели. Справка теперь необходима только тем, кто приезжает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, при этом наличие справки снимает с людей обязанность соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По данным на 18 июня в курганском инфекционном госпитале для пациентов с COVID умерли два человека. Однако причиной смерти стал не коронавирус, а сопутствующие заболевания — онкологическое и сердечно-сосудистое.