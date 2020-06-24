Курганская область вновь показывает рост по заболевшим COVID

В Курганской области проведено более 50 000 тестов на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 июня подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Днем ранее было выявлено 34 зараженных. 22 июня сообщалось о 20 заболевших, а 21 числа их было в два раза больше — 43.

«На 24 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 35 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За последние сутки выздоровело 26 человек.

Среди новых заболевших жители Далматовского, Кетовского, Катайского, Звериноголовского, Каргапольского, Куртамышского, Петуховского, Сафакулевского, Щучанского районов и проживающие в Шадринске и Кургане.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня в регионе объявили новые правила въезда в регион. Из-за большого количества заболевших в последние дни, дату очередного этапа ослабления ограничений для области могут перенести на более поздний срок.