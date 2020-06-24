23 июня 2020
22 июня 2020

Курганская область вновь показывает рост по заболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория БСМП. Курган, скорая медицинская помощь, фельдшер, машина скорой помощи
В Курганской области проведено более 50 000 тестов на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 июня подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Днем ранее было выявлено 34 зараженных. 22 июня сообщалось о 20 заболевших, а 21 числа их было в два раза больше — 43.

«На 24 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 35 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За последние сутки выздоровело 26 человек.

Среди новых заболевших жители Далматовского, Кетовского, Катайского, Звериноголовского, Каргапольского, Куртамышского, Петуховского, Сафакулевского, Щучанского районов и проживающие в Шадринске и Кургане.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня в регионе объявили новые правила въезда в регион. Из-за большого количества заболевших в последние дни, дату очередного этапа ослабления ограничений для области могут перенести на более поздний срок.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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