Вдвое сократилось число новых случаев COVID в Курганской области

За все время в регионе выявили 591 заболевшего коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 22 июня подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. 21 июня в регионе выявили 43 заболевших.

«На 22 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 20 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Большинство заболевших из Кургана — 11 человек. 28 выписаны по выздоровлению.

За все время в регионе был зафиксирован 591 заболевший коронавирусом. Из них 316 выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Всего лабораториями медучреждений проведено 51 327 исследований.

Число контактных заражений коронавирусом в регионе в июне превышало число завозных случаев. До этого преобладали последние. Несмотря на рост заболеваемости внутри региона, у Курганской области есть шанс на скорую отмену карантина.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня объявили новые правила въезда в регион.