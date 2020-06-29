28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Челябинский экс-омбудсмен нанял нового адвоката. Защитник помог бывшему вице-губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Алексеем Севастьяновым, бывшим омбудсменом по Челябинской области по делу о мошенничеству. Челябинск, севастьянов алексей, силенцев алексей
У Алексея Севастьянова (слева) помимо Алексея Силинцева (сидит) появился второй адвокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Челябинского экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, обвиняемого по делу о мошенничестве, будет защищать известный адвокат Константин Акулич. Как сообщил URA.RU обвиняемый, новый защитник уже подал апелляцию на решение суда первой инстанции, приговорившего его к двум годам условного срока.

«Акулич усилил нашу позицию. Он подал свою жалобу на решение суда первой инстанции. Мы с адвокатом Алексеем Силинцевым тоже подали свои апелляции. В моей жалобе 12 пунктов. Ее суть: приговор не может быть основан на домыслах», — рассказал Севастьянов.

Акулич подтвердил сотрудничество с бывшим омбудсменом. «Вступил в дело. Надеюсь помочь Севастьянову добиться полного оправдания», — заявил он.

Прокуратура не стала оспаривать решение Центрального райсуда, признавшего Севастьянова виновным в попытке обманным путем пытался получить из бюджета 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. 25 июня истек срок обжалования вердикта.

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Адвокат Акулич известен резонансными делами. Он добился в суде полного оправдания полицейского Сергея Лиховидько, обвинявшегося в убийстве. Защищал в суде бывшего оперативника Наиля Курманова, получившего оправдательный приговор. Он отменил приговор экс-председателю комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуля Сергею Шацкому, а также помог бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову сменить наказание — экс-чиновник вместо колонии строгого режима был отправлен на принудительные работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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