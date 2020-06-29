Челябинского экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, обвиняемого по делу о мошенничестве, будет защищать известный адвокат Константин Акулич. Как сообщил URA.RU обвиняемый, новый защитник уже подал апелляцию на решение суда первой инстанции, приговорившего его к двум годам условного срока.
«Акулич усилил нашу позицию. Он подал свою жалобу на решение суда первой инстанции. Мы с адвокатом Алексеем Силинцевым тоже подали свои апелляции. В моей жалобе 12 пунктов. Ее суть: приговор не может быть основан на домыслах», — рассказал Севастьянов.
Акулич подтвердил сотрудничество с бывшим омбудсменом. «Вступил в дело. Надеюсь помочь Севастьянову добиться полного оправдания», — заявил он.
Прокуратура не стала оспаривать решение Центрального райсуда, признавшего Севастьянова виновным в попытке обманным путем пытался получить из бюджета 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. 25 июня истек срок обжалования вердикта.
Адвокат Акулич известен резонансными делами. Он добился в суде полного оправдания полицейского Сергея Лиховидько, обвинявшегося в убийстве. Защищал в суде бывшего оперативника Наиля Курманова, получившего оправдательный приговор. Он отменил приговор экс-председателю комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуля Сергею Шацкому, а также помог бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову сменить наказание — экс-чиновник вместо колонии строгого режима был отправлен на принудительные работы.
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