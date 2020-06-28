В соцсетях к нападению на Ксению Собчак отнеслись по-разному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Нападение на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: если одни выразили крайнее недовольство тем, что в церковном учреждении проявили агрессию, то другие напомнили Собчак, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. URA.RU собрало подборку самих ярких мнений об инциденте.

Вместе со съемочной командой Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Николай Романов). Журналистка планировала снять фильм о насилии над несовершеннолетними в стенах монастыря. Позже телеведущая сообщила, что у нее и съемочной команды произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. По словам Собчак, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили.

Сначала к заявлению Собчак о нападении в монастыре отнеслись скептически:

Однако позже некоторые пользователи соцсетей начали оправдывать действия представителей монастыря:

А некоторые попытались свести инцидент к шутке:

Фото: Facebook

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Собчак:

И попытались объяснить происходящее:

Ранее в защиту Ксении Собчак выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что по-настоящему верующий человек не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему, и на действия монахинь нужно реагировать так, как того требует закон. Однако представитель отца Сергия Всеволод Могучев выразил мнение, что весь инцидент — PR-кампания перед выходом фильма Ксении Собчак об отце Сергии и его монастыре. В Екатеринбургской епархии, в свою очередь, призвали не нагнетать ситуацию, уточняет «Ридус».

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