Ксения Собчак отправилась на экскурсию по Екатеринбургу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Телеведущая Ксения Собчак посетила Храм на Крови в Екатеринбурге. До этого у журналистки была встреча с руководителем отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиереем Максимом Миняйло, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В православном храме Ксении Собчак подарили Косинскую икону Божией Матери. После посещения храма телеведущая села в машину и отправилась осматривать Екатеринбург. Максим Миняйло в ответ на звонок URA.RU заявил, что не будет раскрывать подробности встречи с журналисткой.

Ранее Ксения Собчак вместе со съемочной командой приехала на Урал для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними в стенах Среднеуральского женского монастыря. Позже между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками настоятеля монастыря, схиигумена Сергия. По словам телеведущей, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили. В разговоре с URA.RU Собчак заявила, что продолжит работу над фильмом.

Протоиерей Максим Миняйло сообщал, что екатеринбургская епархия изучает ситуацию, связанную с нападением на журналистку и ее команду. Также в Екатеринбургской епархии посоветовали представителям прессы не посещать монастырь и напомнили, что с самого начала просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как там «сложилась духовно нездоровая обстановка».

Ксения Собчак в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущей подарили икону Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU