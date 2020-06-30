29 июня 2020

В ЯНАО произошла крупнейшая вспышка коронавируса. Власти назвали причину

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарно на Ямале подтверждено 5580 случаев заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 248 человек. Это самый большой всплеск числа инфицированных за время пандемии. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Рекорд по количеству заболевших на Ямале обновляется второй день подряд.

«30 июня в ЯНАО подтверждено 248 новых случаев заболевания», — говорится в отчете оперштаба. Среди вахтовиков выявлено 35 новых пациентов. Остальные 213 случаев приходятся на населенные пункты. Большинство заболело в Новом Уренгое, там за сутки заразились 134 жителя. В Губкинском подтвердилось 18 случаев, в Салехарде — 13, в Ноябрьске и Тарко-Сале — по 10. Семь человек заболели в Тазовском, по пять — в Муравленко и Надыме.

Власти ЯНАО связывают резкий прирост с заражениями в домашних очагах. «Мы видим рост заболеваемости, связанный с выявлением инфекции у тех, кто был в близком контакте с ранее заболевшими. Это члены семьи, друзья и коллеги по работе. Как правило, в семейных очагах заболевает большее число контактных, ведь люди контактируют продолжительное время. Этим отчасти обусловлен рост заболеваемости в населенных пунктах», — пояснила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Также, по ее словам, на ситуации сказались особенности лета на Ямале. В теплый сезон жители округа много передвигаются по региону и в другие крупные города, что с самого начала не позволяло властям «надеяться на существенное снижение заболеваемости». «Мы каждый день фиксируем случаи заболевания у тех, кто недавно вернулся из других регионов, кто ехал через крупные города России. Поэтому в нашем регионе настороженность по коронавирусу у всех задействованных ведомств достаточно высокая», — резюмировала Бучкова.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО продолжает превышать единицу — сейчас он равен 1,04. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, власти округа перейдут ко второму этапу снятия карантина, только когда показатель будет держаться на уровне 0,8 в течение четырех дней.

Общее число подтвержденных случаев в ЯНАО выросло до 5580. За время эпидемии скончались 37 пациентов. Полностью вылечились 2378 человек. На данный момент госпитализированы 729 ямальцев, 28 из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в крайне тяжелом. 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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