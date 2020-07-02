В ЯНАО второй день подряд умирают люди с коронавирусом

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Карантин в ЯНАО продлен до 10 июля. Основные правила режима самоизоляции остались прежними . Сейчас ЯНАО находится на первом этапе снятия карантина, однако до следующей ступени региону еще далеко . Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале сейчас равен 1,04, а для перехода ко второму этапу он должен держаться на уровне 0,8 минимум четыре дня подряд.

Крупнейшая вспышка коронавируса произошла на Ямале 30 июня. За сутки инфекцию подтвердили у рекордных 248 пациентов. Этому предшествовал резкий рост заражений, который неожиданно начался 12 июня. За последние три недели в ЯНАО заразились 2894 человека — почти столько же, сколько с начала эпидемии в регионе.

Также за последние сутки заболели 197 жителей ЯНАО. Основная доля случаев пришлась на Новый Уренгой, где заразились 109 человек. Еще 19 случаев обнаружили в Салехарде, 14 — в Губкинском, 11 — в Ноябрьске. В Тарко-Сале заболели восемь жителей, в Лабытнанги выявили семерых пациентов. В Пангодах два новых случая, по одному — в Пурпе, Приозерном, Красноселькупе, Харпе и Пуровске. Всего на Ямале зафиксировано 5980 случаев, полностью вылечились 2462 пациента.

«В больнице Нового Уренгоя скончался пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. 57—летний мужчина был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, тяжелым течением. Заболевание осложнялось дыхательной недостаточностью», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Мужчина, по ее словам, провел на поддержке аппарата ИВЛ три недели. Его организму было сложнее справиться с инфекцией из-за сопутствующих заболеваний. Медикам не удалось сохранить жизнь пациента.

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался 57-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это третий летальный исход за последние два дня, общее число жертв вируса в ЯНАО выросло до 40.

Сейчас на Ямале известно о 5980 случаях заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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