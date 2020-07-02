В ЯНАО второй день подряд умирают люди с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался 57-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это третий летальный исход за последние два дня, общее число жертв вируса в ЯНАО выросло до 40.
«В больнице Нового Уренгоя скончался пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. 57—летний мужчина был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, тяжелым течением. Заболевание осложнялось дыхательной недостаточностью», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Мужчина, по ее словам, провел на поддержке аппарата ИВЛ три недели. Его организму было сложнее справиться с инфекцией из-за сопутствующих заболеваний. Медикам не удалось сохранить жизнь пациента.
Также за последние сутки заболели 197 жителей ЯНАО. Основная доля случаев пришлась на Новый Уренгой, где заразились 109 человек. Еще 19 случаев обнаружили в Салехарде, 14 — в Губкинском, 11 — в Ноябрьске. В Тарко-Сале заболели восемь жителей, в Лабытнанги выявили семерых пациентов. В Пангодах два новых случая, по одному — в Пурпе, Приозерном, Красноселькупе, Харпе и Пуровске. Всего на Ямале зафиксировано 5980 случаев, полностью вылечились 2462 пациента.
Крупнейшая вспышка коронавируса произошла на Ямале 30 июня. За сутки инфекцию подтвердили у рекордных 248 пациентов. Этому предшествовал резкий рост заражений, который неожиданно начался 12 июня. За последние три недели в ЯНАО заразились 2894 человека — почти столько же, сколько с начала эпидемии в регионе.
Карантин в ЯНАО продлен до 10 июля. Основные правила режима самоизоляции остались прежними. Сейчас ЯНАО находится на первом этапе снятия карантина, однако до следующей ступени региону еще далеко. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале сейчас равен 1,04, а для перехода ко второму этапу он должен держаться на уровне 0,8 минимум четыре дня подряд.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «