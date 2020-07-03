В Курганской области началась борьба с новым видом токсикомании

Подростки вдыхают газ из предметов, в которых он содержится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Властям Курганской области предложили штрафовать магазины за продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный газ. Несовершеннолетние используют газ для сниффинга — разновидности токсикомании. Законопроект, который, по мнению авторов, должен помочь бороться с этим явлением, разместили на сайте облдумы.

Законопроект предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. «Предлагается установить административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан», — указано в документе.

По законопроекту, граждан будут штрафовать на сумму от 2000 до 4000 рублей, должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей, юридических лиц — от 20000 до 50000 рублей. За повторное нарушение те же группы лиц предлагают штрафовать на 5000, 30000 и 100000 рублей соответственно.

«Такие ситуации [сниффинга] наблюдаются в Курганской области. Не скажу, что массово», — объяснила URA.RU областной уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. Она добавила, что в предыдущие годы в регионе были жертвы такой токсикомании, в том числе и среди детей. По ее мнению, этот закон станет ограничителем для тех, кто не занимается сниффингом и тех, кто уже с ним сталкивался.

Ранее аналогичный закон приняли в Ямало-Ненецком автономном округе. В марте на Ямале из-за сниффинга умерла 17-летняя девушка. Наличие проблемы детского и подросткового сниффинга подтвердили в 65 регионах России.