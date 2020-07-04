03 июля 2020
02 июля 2020

В Курганской области побит рекорд по числу зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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От коронавируса вылечили более 500 курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 4 июля подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Лабораторно подтверждены 48 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе за все время обнаружили 947 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 563 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня — тогда подтвердили 43 случая.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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