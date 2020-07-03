Россияне привыкли жить с масками на лицах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 июля — 205-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 115-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:35 (мск), в мире зарегистрировано 10 906 822 заболевших. Выздоровели 5 783 954 человек, скончались 522 112 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (2 741 869), на втором — Бразилия (1 496 858), замыкает тройку Россия (всего 666 941 заболевших, за последние сутки — 6 718), на четвертом месте Индия (625 544), на пятом — Перу (292 004).

Когда изобретут средство от коронавируса

Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 ожидаются в начале августа. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что испытания идут в штатном режиме, однако делать выводы преждевременно.

Еврокомиссия разрешила использовать препарат Ремдесивир для лечения коронавируса . Регистрация первого средства для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с инфекцией, отметила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Разработкой вакцины от коронавируса займутся и в Индонезии. По словам руководителя рабочей группы по борьбе с COVID-19 Али Мукти, развивающиеся страны могут столкнуться с проблемами получения вакцины из развитых государств.

Медики Индии также начинают клинические испытания вакцины от COVID-19 и планируют запустить ее в производство не позднее середины августа. Ускоренные испытания будут проходить в 12 научно-медицинских учреждениях.

Ситуация в России

За последние сутки в России выявлено 6 718 случаев заражения коронавирусом. Вылечились за это время 8 915 пациентов, скончались, по официальным данным 176 человек.

Минздрав РФ отказался применять препарат Лопинавир для лечения больных коронавирусом. Специалисты ведомства заявили, что нет доказательств эффективности и безопасности препарата. До этого средством лечили зараженных детей и взрослых. Также в Минздраве разработали новую рекомендацию по лечению COVID-19 у детей. По данным из документа, дети составляют 6-7% от общего числа зараженных в России.

Из-за коронавируса в России скончались 40 врачей , заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По этим случаям были сделаны страховые выплаты, поэтому информацию можно считать достоверной.

За время пандемии коронавирусом заболели 2,4 тысячи студентов и 768 сотрудников вузов, сообщается в докладе Минобрнауки. Половина студентов, заразившихся COVID-19, иностранцы.

В России необходимо увеличивать площади летних веранд кафе и ресторанов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этого, по ее словам, требует эпидобстановка. При этом решение должны принимать региональные власти, отметила Попова.

В 20 регионах России заработали летние лагеря, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В случае улучшения эпидемиологической ситуации количество детских учреждений будет увеличиваться, добавил министр.

Ситуация в мире

Рост числа зараженных коронавирусом в США связан с массовым и лучшим в мире тестированием, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, уровень смертности в стране снизился, а молодые люди переносят заболевание в легкой форме.

Ученые выделили определенный штамм коронавируса, который более опасен, чем остальные . По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, именно штамм G614 атаковал Италию.

Власти Белграда вводят режим ЧС из-за вспышки коронавируса. Мэр столицы Сербии заявил, что на город приходится 82,5% всех заражений в стране.

Пассажирка одного из рейсов разбила палатку на борту самолета. Таким образом женщина решила самоизолироваться и защититься от коронавируса, чем вызвала бурную реакцию у пользователей интернета.

Что дальше?

Вторая волна коронавируса в России не будет такого же масштаба, как первая, заявили в Минздраве. В РФ теперь есть некоторый иммунитет, а также система лечения и профилактики.

Россия сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля 2021 года. С таким прогнозом выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Говоря о «нормальной жизни», он упомянул массовые мероприятия, полноценные отдых и работу, а также перелеты.

Россия ведет переговоры об открытии границ с другими государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона делает все, что может, по этому вопросу.