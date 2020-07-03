Минздрав РФ отказался от препарата для лечения коронавируса

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Лопинавир ранее был рекомендован Минздравом РФ, как препарат для лечения COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лекарственный препарат Лопинавир, который ранее применялся для лечения нового коронавируса, в настоящее время не рекомендован ни детям, ни взрослым. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

«Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на методические рекомендации ведомства. Отмечается, что Лопинавир применялся для лечения взрослых пациентов в Китае, Иране и США.

Ранее стало известно, что Россия начала поставку препаратов от коронавируса в Белоруссию. В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в ближайший месяц изготовят более 100 тысяч курсов лекарства «Авифавир».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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