Минздрав РФ отказался от препарата для лечения коронавируса

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Ранее стало известно, что Россия начала поставку препаратов от коронавируса в Белоруссию. В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в ближайший месяц изготовят более 100 тысяч курсов лекарства «Авифавир».

«Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на методические рекомендации ведомства. Отмечается, что Лопинавир применялся для лечения взрослых пациентов в Китае, Иране и США.

Лекарственный препарат Лопинавир, который ранее применялся для лечения нового коронавируса, в настоящее время не рекомендован ни детям, ни взрослым. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

Лопинавир ранее был рекомендован Минздравом РФ, как препарат для лечения COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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