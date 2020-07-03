Недострой находится рядом со сквером Сибирских кошек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Департамент имущественных отношений Тюменской области потребовал от компании местного экс-депутата гордумы Игоря Ракши «Дуэт и К» снести собственными силами недостроенное здание на улице Первомайской. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Каркас недостроя рядом со сквером Сибирских кошек простаивает уже более 10 лет и существенно портит вид центра города.

«Учитывая, что спорный объект недвижимости находится на земельном участке истца, и ответчиком не представлено документов, обосновывающих факт возведения постройки на нем, суд приходит к выводу о том, что спорный объект является самовольной постройкой и истец вправе предъявить иск о его сносе», — отмечается в документе. Согласно приведенным данным, региональный депимущества требует от Ракши демонтировать каркас в течение двух месяцев. В случае, если это сделано не будет, за каждый день просрочки с компании бывшего депутата планируют взыскивать штрафы в размере одной тысячи рублей.

Ранее департамент имуцщественных отношений выиграл суд, в рамках которого недострой признали самовольной постройкой. Связаться с Игорем Ракшой редакции не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году власти отсудили у компании Ракши незавершенное здание по ул. Республики, 46а, расположенное по-соседству с нынешним предметом спора. Оно было изъято, однако на торги его так и не выставили из-за многочисленных нарушений при строительстве. «Дуэт и К» также пытались привлечь к исправлению недочетов.