06 июля 2020
05 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 7 июля. В области появится новый орган, в Челябинске уволен очередной руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком закончил принимать документы от кандидатов в ЗС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирком завершил прием заявлений, губернатор создал новую структуру, депутаты ушли на карантин, уволен руководитель общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 июля в — обзоре URA.RU:

Избирком завершил прием документов от кандидатов в законодательное собрание

  • В избирательной комиссии Челябинской области завершился прием документов для выдвижения в законодательное собрание региона кандидатов от партий и самовыдвиженцев.
  • По информации избиркома в ЗС будут баллотироваться представители 13 партий.

В области появится Центр управления регионом

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать новую структуру — Центр управления регионом (ЦУР).
  • По ожиданиям властей, новое ведомство позволит повысить скорость принятия и реализации решений, а также контролировать их исполнение.

В Челябинске меняют руководство общественным транспортом

  • Сегодня со своей должности был снят директор муниципального ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Он ушел в отставку по инициативе работодателя.
  • Ранее был уволен директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, отвечающий за работу трамваев и троллейбусов.

Депутаты Законодательного собрания области ушли на карантин

  • Депутаты Александр Мотовилов и Александр Журавлев ушли на карантин после того как побывали в Миассе, где произошла вспышка коронавируса.
  • Тесты показали отрицательный результат, но им было предложено временно самоизолироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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