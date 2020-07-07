Избирком закончил принимать документы от кандидатов в ЗС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирком завершил прием заявлений, губернатор создал новую структуру, депутаты ушли на карантин, уволен руководитель общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 июля в — обзоре URA.RU:

Избирком завершил прием документов от кандидатов в законодательное собрание

В избирательной комиссии Челябинской области завершился прием документов для выдвижения в законодательное собрание региона кандидатов от партий и самовыдвиженцев.

По информации избиркома в ЗС будут баллотироваться представители 13 партий.

В области появится Центр управления регионом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать новую структуру — Центр управления регионом (ЦУР).

По ожиданиям властей, новое ведомство позволит повысить скорость принятия и реализации решений, а также контролировать их исполнение.

В Челябинске меняют руководство общественным транспортом

Сегодня со своей должности был снят директор муниципального ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Он ушел в отставку по инициативе работодателя.

Ранее был уволен директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, отвечающий за работу трамваев и троллейбусов.

Депутаты Законодательного собрания области ушли на карантин

Депутаты Александр Мотовилов и Александр Журавлев ушли на карантин после того как побывали в Миассе, где произошла вспышка коронавируса.

Тесты показали отрицательный результат, но им было предложено временно самоизолироваться.