Избирком закончил принимать документы от кандидатов в ЗС
Избирком завершил прием заявлений, губернатор создал новую структуру, депутаты ушли на карантин, уволен руководитель общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 июля в — обзоре URA.RU:
Избирком завершил прием документов от кандидатов в законодательное собрание
- В избирательной комиссии Челябинской области завершился прием документов для выдвижения в законодательное собрание региона кандидатов от партий и самовыдвиженцев.
- По информации избиркома в ЗС будут баллотироваться представители 13 партий.
В области появится Центр управления регионом
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать новую структуру — Центр управления регионом (ЦУР).
- По ожиданиям властей, новое ведомство позволит повысить скорость принятия и реализации решений, а также контролировать их исполнение.
В Челябинске меняют руководство общественным транспортом
- Сегодня со своей должности был снят директор муниципального ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Он ушел в отставку по инициативе работодателя.
- Ранее был уволен директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, отвечающий за работу трамваев и троллейбусов.
Депутаты Законодательного собрания области ушли на карантин
- Депутаты Александр Мотовилов и Александр Журавлев ушли на карантин после того как побывали в Миассе, где произошла вспышка коронавируса.
- Тесты показали отрицательный результат, но им было предложено временно самоизолироваться.
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