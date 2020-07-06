Челябинские депутаты ушли на карантин после поездок в Миасс

Александр Мотовилов после поездок в Миасс проверился на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области Александр Мотовилов и Александр Журавлев ушли на самоизоляцию после того, как побывали в Миассе, где у руководителей мэрии заподозрили коронавирус. Об этом было объявлено на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 6 июля. Информацию об уходе на карантин URA.RU подтвердил Мотовилов.

«Я и Журавлев бывали недавно в Миассе. Как только узнали о том, что заболели сотрудники мэрии и, возможно, у них коронавирус, мы сдали тесты, — пояснил Мотовилов. — У обоих тесты отрицательные. Но нам было рекомендовано оставаться дома». По этой причине Мотовилов и Журавлев не принимали участия в сегодняшнем заседании президиума.

В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что у трёх сотрудников администрации по результатам компьютерной томографии диагностирована вирусная пневмония. «Анализы на COVID-19 взяты. Ждем результатов. Из них двое находятся на домашнем лечении, один на стационарном», — заявили в пресс-службе. Все контактные сотрудники отправлены на удалённую работу. У нескольких из них поднялась температура, ими занимаются врачи.

Среди тех, кому была диагностирована пневмония — начальник управления ЖКХ Роман Комаров, руководитель аппарата мэрии Евгений Быстров и вице-мэр Александр Качев. Источник в мэрии Миасса сообщил URA.RU, что на COVID-19 проверяют полтора десятка сотрудников. По данным на 6 июля в Миассе зарегистрировано 743 заражения COVID-19.