Число новых зараженных в регионе сокращается второй день подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 13 июля подтвердились 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Два дня подряд число новых случаев COVID-19 в области снижается. В регионе три самых крупных очага заражения — это Курган, Сафакулевский район и Шадринск.

«На 13 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 58 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 38 заболевших обнаружили в Кургане и семь — в Шадринске. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Варгашинского, Куртамышского, Петуховского, Притобольного, Шатровского, Шумихинского районов.

В регионе с начала эпидемии всего выявили 1490 заболевших. По выздоровлению выписали 768 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда подтвердили 65 случаев. Ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля ввели новые правила въезда в регион.

Официальные данные на 10 июля Скриншот: сайт правительства Курганской области