Курганский мэр-единоросс идет в думу от другой партии

Иван Светличный выдвинулся в Курганскую облдуму от «Партии Роста» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Глава Целинного района Курганской области Иван Светличный выдвинулся в Курганскую областную думу от «Партии Роста». Такая информация опубликована в ГАС «Выборы». При этом Светличный является членом «Единой России».

Согласно опубликованным данным, Светличный будет бороться за мандат депутата по одномандатному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский и Частоозерский районы). При этом основным местом его работы указана администрация Целинного района. В случае победы на выборах чиновнику придется покинуть кресло главы муниципалитета.

Светличный остается членом «Единой России». Так, 4 июля он принимал участие в партийной конференции, где утверждались кандидаты на осенние выборы в областную думу. Инсайдеры рассказали, что в конце прошлой недели Светличный ездил в Курган. После этого он мог написать заявление о выходе из «Единой России». С 13 июля чиновник находится в отпуске, из которого может уже не выйти.

4 июля Ивана Светличного видели на конференции «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев заявил URA.RU, что пока не видел заявления Светличного о выходе из партии. Сам Светличный от комментариев для URA.RU отказался. В его приемной подтвердили, что сейчас чиновник находится в отпуске.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце 2019 года депутаты Целинной районной думы поставили Светличному «неуд» за работу в течение года. В мае он решил обжаловать это решение в суде. В июне сотрудники Следственного комитета провели выемку документов в администрации Целинного района.