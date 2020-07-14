Актер Михаил Ефремов пытался откупиться после ДТП, которое устроил в Москве. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут». В своем аккаунте Instagram она опубликовала видео, на котором Ефремов якобы предлагает инспектору ГИБДД деньги.
«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — говорит голос за кадром.
Журналистка подчеркнула, что видео показано впервые. Оно снято на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол. Кроме этого, Скабеева опубликовала кадры медицинского освидетельствования Ефремова. На видео актер показывает медикам или сотрудникам полиции средний палец.
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. По информации СМИ, доходы Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.