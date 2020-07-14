13 июля 2020

Ефремов пытался откупиться после ДТП. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
На видео мужчина предложил сотруднику ГИБДД деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов пытался откупиться после ДТП, которое устроил в Москве. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут». В своем аккаунте Instagram она опубликовала видео, на котором Ефремов якобы предлагает инспектору ГИБДД деньги.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — говорит голос за кадром.

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Как Ефремов пытался откупиться сразу после аварии. Наш эксклюзив.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

Журналистка подчеркнула, что видео показано впервые. Оно снято на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол. Кроме этого, Скабеева опубликовала кадры медицинского освидетельствования Ефремова. На видео актер показывает медикам или сотрудникам полиции средний палец.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. По информации СМИ, доходы Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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