Шуховский полигон ТБО проверит прокуратура
Эсеры выдвинули кандидата на выборы, Шуховский полигон проверят на нарушения законодательства, сотрудникам бань выплатят задержанные зарплаты, в регионе стартует оздоровительный сезон для детей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:
Депутат Шадринской городской думы будет участвовать в двух избирательных кампаниях
- «Справедливая Россия» выдвинула бывшего единоросса Михаила Богданова на выборы в Курганскую областную думу и в гордуму Шадринска, которые состоятся 13 сентября.
- По словам Богданова, он не является членом «СР» и после выхода из «ЕР» стал беспартийным, однако принял предложение эсеров выдвигаться от их партии.
- В 2019 году политик участвовал в предвыборной гонке на пост главы Шадринска, но за два дня до выборов снял свою кандидатуру.
Следователи проверят Шуховский полигон
- Следственное управление СК России по Курганской области проверит информацию о нарушениях экологического законодательства на территории Шуховского полигона ТБО.
- Силовики инициировали проверку после публикаций URA.RU о захоронении ядохимикатов.
Сотрудникам курганских бань выплатят зарплаты
- Депутат Максим Пивоваров возглавит МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за городские бани, где работникам не платили зарплату более двух месяцев.
- Предприятию разрешили взять в кредит три миллиона рублей на выплату зарплат сотрудникам.
В Курганской области откроются детские лагеря
- С 14 июля в регионе начинается летняя оздоровительная кампания, в рамках которой в области откроются 18 загородных детских лагерей.
- Во время каникул посетить оздоровительные центры смогут около 17 тысяч детей.
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