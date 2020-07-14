Шуховский полигон ТБО проверит прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эсеры выдвинули кандидата на выборы, Шуховский полигон проверят на нарушения законодательства, сотрудникам бань выплатят задержанные зарплаты, в регионе стартует оздоровительный сезон для детей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Депутат Шадринской городской думы будет участвовать в двух избирательных кампаниях

«Справедливая Россия» выдвинула бывшего единоросса Михаила Богданова на выборы в Курганскую областную думу и в гордуму Шадринска, которые состоятся 13 сентября.

По словам Богданова, он не является членом «СР» и после выхода из «ЕР» стал беспартийным, однако принял предложение эсеров выдвигаться от их партии.

В 2019 году политик участвовал в предвыборной гонке на пост главы Шадринска, но за два дня до выборов снял свою кандидатуру.



Следователи проверят Шуховский полигон

Следственное управление СК России по Курганской области проверит информацию о нарушениях экологического законодательства на территории Шуховского полигона ТБО.

Силовики инициировали проверку после публикаций URA.RU о захоронении ядохимикатов.



Сотрудникам курганских бань выплатят зарплаты

Депутат Максим Пивоваров возглавит МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за городские бани, где работникам не платили зарплату более двух месяцев.

Предприятию разрешили взять в кредит три миллиона рублей на выплату зарплат сотрудникам.



В Курганской области откроются детские лагеря

С 14 июля в регионе начинается летняя оздоровительная кампания, в рамках которой в области откроются 18 загородных детских лагерей.

Во время каникул посетить оздоровительные центры смогут около 17 тысяч детей.