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Самое актуальное в Курганской области на 14 июля. Шуховский полигон проверят следователи, работники бань получат зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон ТБО проверит прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эсеры выдвинули кандидата на выборы, Шуховский полигон проверят на нарушения законодательства, сотрудникам бань выплатят задержанные зарплаты, в регионе стартует оздоровительный сезон для детей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Депутат Шадринской городской думы будет участвовать в двух избирательных кампаниях

  • «Справедливая Россия» выдвинула бывшего единоросса Михаила Богданова на выборы в Курганскую областную думу и в гордуму Шадринска, которые состоятся 13 сентября.
  • По словам Богданова, он не является членом «СР» и после выхода из «ЕР» стал беспартийным, однако принял предложение эсеров выдвигаться от их партии.
  • В 2019 году политик участвовал в предвыборной гонке на пост главы Шадринска, но за два дня до выборов снял свою кандидатуру.

Следователи проверят Шуховский полигон

  • Следственное управление СК России по Курганской области проверит информацию о нарушениях экологического законодательства на территории Шуховского полигона ТБО.
  • Силовики инициировали проверку после публикаций URA.RU о захоронении ядохимикатов.

Сотрудникам курганских бань выплатят зарплаты

  • Депутат Максим Пивоваров возглавит МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за городские бани, где работникам не платили зарплату более двух месяцев.
  • Предприятию разрешили взять в кредит три миллиона рублей на выплату зарплат сотрудникам.

В Курганской области откроются детские лагеря

  • С 14 июля в регионе начинается летняя оздоровительная кампания, в рамках которой в области откроются 18 загородных детских лагерей.
  • Во время каникул посетить оздоровительные центры смогут около 17 тысяч детей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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