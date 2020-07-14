14-дневный карантин для приезжих отменяется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июля, — 216-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 126-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 13 251 992 случаев заражения коронавирусом (+146 386). Скончались 575 396 пациента с COVID-19 (+2 397), 7 625 449 инфицированных выздоровели (+66 658).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (3 479 483). На втором месте находится Бразилия (1 887 959), далее идет Индия (907 645). В России зарегистрировано 734 174 случаев заражения вирусом. Выздоровели 504 964 человека, 11 474 пациента с COVID-19 погибли.

Когда изобретут средство от коронавируса

Власти Мексики хотят приобрести у России препарат от COVID-19 «Авифавир». В ближайшее время министр иностранных дел Мексики свяжется с властями РФ, чтобы обсудить возможные поставки.

Производство перспективной вакцины от коронавируса начнется в США до конца лета. Штаты рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Российский ученый заявил, что цельновирионная вакцина может обеспечить полноценный иммунитет к коронавирусу и снизить необходимость повторной вакцинации.

Ситуация в России

Иностранцам и гражданам РФ, прибывающим в Россию, больше не придется сидеть в 14-дневной изоляции. С 15 июля обязательный карантин будет отменен. Люди должны будут лишь сдать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

В России сейчас работают более 2 тысяч детских оздоровительных лагерей . В Роспотребнадзоре заверили, что все они функционируют в закрытом режиме, везде работают медики и повара.

Коронавирус выявил недостатки системы социальной защиты. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии, они не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции. Поэтому их необходимо реформировать. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведет международный круглый стол по безопасности в период пандемии. В нем примут участие руководители авторитетных парламентских партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии, а также представители МИД России

Минтруд РФ пояснил, как будут компенсировать расходы на удаленке. Выполнение заданий работодателя в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а затраты на электроэнергию будут компенсировать в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.

Ситуация в мире

В ВОЗ заявили, что многие страны пошли неверным путем в борьбе с коронавирусом, перестав принимать серьезные меры по противодействию инфекции. Гендиректор организации не уточнил, какие конкретно страны идут неверным путем в борьбе с инфекцией. Тем не менее, он отметил, что ситуация с пандемией будет только ухудшаться.

В Нью-Йорке отметили первые успехи. В городе впервые за несколько месяцев никто не умер от коронавируса в течение последних суток. Несмотря на это мэр города заявил, что предстоит тяжелая борьба с COVID.

В Казахстане, напротив, ситуация напряженная. Из-за наплыва тяжелых пациентов многие больницы переполнены. Обыкновенные лекарства, как, например, парацетамол, сегодня в дефиците по всему Казахстану. Власти страны заявляют, что за первые шесть месяцев количество случаев пневмонии увеличилось на 55% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Из-за роста числа больных ограничения вводятся и в Колифорнии. Там закрываются бары, кинотеатры и музеи. Более того, власти страны заявили, что школьники осенью будут обучаться дистанционно.

Мнения экспертов

В ВОЗ заявили, что на сегодняшний день существует четыре сценария распространения коронавируса. Первый сценарий воплотили в странах, которые были осведомлены о вспышке COVID-19. При втором сценарии наблюдались крупные вспышки, которые удалось взять под контроль. Третий сценарий развивается в странах, где преодолели первый пик заболевания, но быстро ослабили меры. Четвертый вариант складывается в странах в Америки, Южной Азии и нескольких странах Африки.

Ученые назвали повышающие риск заражения коронавирусом факторы. Это лишний вес и медленная ходьба. У людей с ожирением риск развития тяжелой формы COVID-19 выше на 49%. При этом, как отмечают ученые, в зоне наибольшего риска находятся люди, которые медленно ходят, независимо от телосложения. Кроме этого, обнаружена связь COVID с пыльцой. Исследователи считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе. Поэтому распространение болезни будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений.