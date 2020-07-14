Сегодня, 14 июля, — 216-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 126-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 13 251 992 случаев заражения коронавирусом (+146 386). Скончались 575 396 пациента с COVID-19 (+2 397), 7 625 449 инфицированных выздоровели (+66 658).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (3 479 483). На втором месте находится Бразилия (1 887 959), далее идет Индия (907 645). В России зарегистрировано 734 174 случаев заражения вирусом. Выздоровели 504 964 человека, 11 474 пациента с COVID-19 погибли.
Когда изобретут средство от коронавируса
Власти Мексики хотят приобрести у России препарат от COVID-19 «Авифавир». В ближайшее время министр иностранных дел Мексики свяжется с властями РФ, чтобы обсудить возможные поставки.
Производство перспективной вакцины от коронавируса начнется в США до конца лета. Штаты рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Российский ученый заявил, что цельновирионная вакцина может обеспечить полноценный иммунитет к коронавирусу и снизить необходимость повторной вакцинации.
Ситуация в России
Иностранцам и гражданам РФ, прибывающим в Россию, больше не придется сидеть в 14-дневной изоляции. С 15 июля обязательный карантин будет отменен. Люди должны будут лишь сдать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.
В России сейчас
Коронавирус выявил недостатки системы социальной защиты. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии, они не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции. Поэтому их необходимо реформировать. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведет
Минтруд РФ пояснил, как будут компенсировать расходы на удаленке. Выполнение заданий работодателя в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а затраты на электроэнергию будут компенсировать в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Ситуация в мире
В ВОЗ заявили, что многие страны пошли неверным путем в борьбе с коронавирусом, перестав принимать серьезные меры по противодействию инфекции. Гендиректор организации не уточнил, какие конкретно страны идут неверным путем в борьбе с инфекцией. Тем не менее, он отметил, что ситуация с пандемией будет только ухудшаться.
В Нью-Йорке отметили первые успехи. В городе впервые за несколько месяцев никто не умер от коронавируса в течение последних суток. Несмотря на это мэр города заявил, что предстоит тяжелая борьба с COVID.
В Казахстане, напротив, ситуация напряженная. Из-за наплыва тяжелых пациентов многие больницы переполнены. Обыкновенные лекарства, как, например, парацетамол, сегодня в дефиците по всему Казахстану. Власти страны заявляют, что за первые шесть месяцев количество случаев пневмонии увеличилось на 55% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Из-за роста числа больных ограничения вводятся и в Колифорнии. Там закрываются бары, кинотеатры и музеи. Более того, власти страны заявили, что школьники осенью будут обучаться дистанционно.
Мнения экспертов
В ВОЗ заявили, что на сегодняшний день существует четыре сценария распространения коронавируса. Первый сценарий воплотили в странах, которые были осведомлены о вспышке COVID-19. При втором сценарии наблюдались крупные вспышки, которые удалось взять под контроль. Третий сценарий развивается в странах, где преодолели первый пик заболевания, но быстро ослабили меры. Четвертый вариант складывается в странах в Америки, Южной Азии и нескольких странах Африки.
Ученые назвали повышающие риск заражения коронавирусом факторы. Это лишний вес и медленная ходьба. У людей с ожирением риск развития тяжелой формы COVID-19 выше на 49%. При этом, как отмечают ученые, в зоне наибольшего риска находятся люди, которые медленно ходят, независимо от телосложения. Кроме этого, обнаружена связь COVID с пыльцой. Исследователи считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе. Поэтому распространение болезни будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений.
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