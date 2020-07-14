Коронавирус выявил недостатки системы соцзащиты

Системы социальной поддержки пожилым гражданам во всем мире нужно реформировать. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.
«Во многих случаях существующие форматы не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции», — пишет «
Кроме того, для пожилых оказались опасны учреждения институционального ухода — дома престарелых, где были зафиксированы случаи очень быстрого распространения вируса. По оценкам специалистов Лондонской школы экономики (данные по 26 странам), в среднем доля умерших в домах престарелых может составлять до половины всех скончавшихся от коронавируса в развитых странах. Если же рассчитывать долю умерших от общего числа резидентов таких учреждений, то она составляет до 6% (что, однако, может не включать часть случаев, косвенно обусловленных пандемией). Так, в некоторых странах из-за массового заболевания медиков маломобильные пациенты умирали из-за отсутствия ухода.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
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