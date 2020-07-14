Коронавирус выявил недостатки системы соцзащиты

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Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Кроме того, для пожилых оказались опасны учреждения институционального ухода — дома престарелых, где были зафиксированы случаи очень быстрого распространения вируса. По оценкам специалистов Лондонской школы экономики (данные по 26 странам), в среднем доля умерших в домах престарелых может составлять до половины всех скончавшихся от коронавируса в развитых странах. Если же рассчитывать долю умерших от общего числа резидентов таких учреждений, то она составляет до 6% (что, однако, может не включать часть случаев, косвенно обусловленных пандемией). Так, в некоторых странах из-за массового заболевания медиков маломобильные пациенты умирали из-за отсутствия ухода.

«Во многих случаях существующие форматы не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции», — пишет « Коммерсант ». Из-за того, что пожилые граждане находятся в группе риска, власти попросили их не выходить на улицу. По мнению экспертов, ограничения на передвижение создали большой спрос на помощь в получении других услуг. Так, изоляция создала большой спрос на услуги волонтеров. В тех же случаях, когда их не хватило или когда добровольцы были неквалифицированы, риски заразиться для пожилых возрастали, отмечают исследователи.

Системы социальной поддержки пожилым гражданам во всем мире нужно реформировать. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

По мнению экспертов, ограничения на передвижение создали большой спрос на помощь в получении других услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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