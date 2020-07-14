13 июля 2020

Коронавирус выявил недостатки системы соцзащиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , бабушки на скамейке, пенсионеры
По мнению экспертов, ограничения на передвижение создали большой спрос на помощь в получении других услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Системы социальной поддержки пожилым гражданам во всем мире нужно реформировать. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

«Во многих случаях существующие форматы не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции», — пишет «Коммерсант». Из-за того, что пожилые граждане находятся в группе риска, власти попросили их не выходить на улицу. По мнению экспертов, ограничения на передвижение создали большой спрос на помощь в получении других услуг. Так, изоляция создала большой спрос на услуги волонтеров. В тех же случаях, когда их не хватило или когда добровольцы были неквалифицированы, риски заразиться для пожилых возрастали, отмечают исследователи.

Кроме того, для пожилых оказались опасны учреждения институционального ухода — дома престарелых, где были зафиксированы случаи очень быстрого распространения вируса. По оценкам специалистов Лондонской школы экономики (данные по 26 странам), в среднем доля умерших в домах престарелых может составлять до половины всех скончавшихся от коронавируса в развитых странах. Если же рассчитывать долю умерших от общего числа резидентов таких учреждений, то она составляет до 6% (что, однако, может не включать часть случаев, косвенно обусловленных пандемией). Так, в некоторых странах из-за массового заболевания медиков маломобильные пациенты умирали из-за отсутствия ухода.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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