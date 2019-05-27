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Мэрия Кургана сэкономит на директорах и главбухах муниципальных предприятий

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 14:18
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Совещание по ремонту дорог Курган, туктарев игорь
Должность Игоря Туктарева будет сокращена. Та же участь ожидает некоторых других его коллегФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оптимизация муниципальных учреждений в Кургане позволит сократить количество руководителей организаций, подведомственных мэрии, и главных бухгалтеров. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«При составлении нового общего штатного расписания исключены дублирующиеся должности директора и главного бухгалтера присоединяемого предприятия», — пояснили в мэрии. Всем сотрудникам предприятий предложены рабочие места согласно нового штатного расписания. Городские власти обещают, что реорганизация будет проводиться в соответствии с нормами трудового законодательства, при увольнении в связи с сокращением штата сотрудникам предоставят гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом.

В департаменте развития городского хозяйства пояснили, что МУП «СДП» и МУП «Астра-М» выполняли схожие задачи: оба учреждения отвечали за поддержание улично-дорожной сети города в надлежащем состоянии. Их объединение будет способствовать росту конкурентоспособности. В департаменте соцполитики объединение городского Дома народного творчества, Дом культуры имени Горького и Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКО) объяснили изменением культурных запросов населения Кургана. «Оптимизация муниципальных образовательных учреждений не планируется», — добавили в ведомстве.

На официальном сайте муниципалитета сообщается, что среднемесячная зарплата директора «Астры-М» Игоря Туктарева в 2019 году превышала 55 тысяч рублей, а главного бухгалтера этого предприятия — 44 тысячи рублей. Директор ДК имени Горького Светлана Карпова получала в среднем 40 тысяч рублей в месяц, а подчиненный ей главный бухгалтер — 46,6 тысячи рублей. Директор ЦПКО Валерий Брим зарабатывал по 40 тысяч рублей в месяц, а главбух — почти 26 тысяч рублей.Ранее «URA.RU» сообщало, что Туктарева, Карпову и Брима до 30 мая предупредят о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата.

Оптимизация проходит и в органах власти Курганской области. Помимо сокращения чиновников, проводится централизация госзакупок, экономия от которой может составить более 80 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги планируется направить на нужды детских социальных учреждений.

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